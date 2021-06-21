عبد السلام يؤكد عدم جدية الولايات المتحدة في إيقاف العدوان ورفع الحصار

أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام أن "الولايات المتحدة غير جادة في إيقاف العدوان ورفع الحصار على الشعب اليمني".

وكالة تبناك الإخبارية_ أضاف محمد عبد السلام، في تصريح صحافي مساء اليوم الجمعة أن "دول العدوان تطلب من الطرف الوطني الموافقة على استمرار الحصار"؛مشيراً إلى إنه "لم يحصل تقدم في النقاشات وجهودنا مستمرة حتى يصلوا إلى قناعة بوقف العدوان ورفع الحصار".

وأوضح عبد السلام، أن "الولايات المتحدة تريد تنفيذ مشاريعها في اليمن ولا تهمها المعاناة الإنسانية".

وأردف محمد عبد السلام بقوله "سألت بان كي مون خلال مفاوضات سابقة عن سبب رفع السعودية من قائمة قتلة الأطفال، فأجاب بأنهم ضغطوا علينا ماليا".

وبين أن "إدخال المواد الغذائية والطبية هي حقوق طبيعية لليمن ولا تحتاج إلى نقاش.. مضيفاُ "نحن لا نطلب مساعدات من أحد، ما نطالب به هو رفع الحصار".

وأشار عبد السلام إلى أن "قرارات الأمم المتحدة تأتي ضمن معايير سياسية واتهامات مدفوعة وأنها تعمل كمنصة لصالح الدول الكبرى وتصنيفاتها غير محايدة".

وقال محمد عبد السلام إن "دول العدوان ارتكبت أبشع الجرائم بحق الأطفال ولم يتم إدراجها ضمن قائمة انتهاكات حقوق الأطفال".