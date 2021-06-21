مسجدي: حضور الإيرانيين المقيمين في العراق في الانتخابات كان رائعا

وكان سفير جمهورية إيران الإسلامية في العراق قد أدلى بصوته في الجولة الثالثة عشرة من الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق ايرج مسجدي، ان حضور الإيرانيين المقيمين في العراق في الانتخابات الرئاسية كان أمرا رائعا للغاية.

وقال مسجدي، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "ارنا"، امس الجمعة، أن "الإيرانيين المقيمين في العراق أبدوا اهتماما كبيرا بالمشاركة في الانتخابات وتحديد مستقبل البلاد".

وأضاف، أن "سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية قامت بالاستعدادات اللازمة للانتخابات، وأنشأنا 14 مركز اقتراع للناخبين المؤهلين في جميع بعثات البلاد في العراق".

وتابع ، "لقد تم إنشاء مراكز الاقتراع هذه في بعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مدن بغداد وكربلاء والنجف والكاظمين والبصرة والسليمانية وأربيل".

وأوضح مسجدي أن "وقت التصويت كان 10 ساعات حسب تعليمات مقر الانتخابات المركزي "، لافتا "أن مراكز الاقتراع فتحت من الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي في العراق".

وبخصوص المشاركين في الانتخابات ، قال سفير جمهورية إيران الإسلامية إن "الإيرانيين الذين يعيشون في العراق من مختلف مناحي الحياة ، من رجال ونساء والايرانيات المتزوجات من رجال عراقيين ويعيشون في العراق وشركات ومؤسسات إيرانية تنفذ مشاريع وتقدم الخدمات الفنية والهندسية فضلا عن الدبلوماسيين الإيرانيين العاملين في العراق".

وأعرب عن أمله في أن تكون الانتخابات مجيدة وناجحة، مؤكدا "إن الحضور المجيد للشعب في فترة الانتخابات هذه يظهر أن الناس مهتمون ويريدون تحديد مصير بلدهم نحو مستقبل أفضل".

وكان سفير جمهورية إيران الإسلامية في العراق قد أدلى بصوته في الجولة الثالثة عشرة من الانتخابات الرئاسية الإيرانية.