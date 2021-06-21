المرشح قاضي زادة هاشمي يلتحق بركب المهنئين لرئيسي

هنأ المرشح الرئاسي أمير حسين قاضي زادة هاشمي آية الله سيد ابراهيم رئيسي لانتخابه من قبل الشعب في الانتخابات الرئاسية الايرانية في دورتها الثالثة عشرة التي جرت امس الجمعة.

هنأ المرشح الرئاسي أمير حسين قاضي زادة هاشمي آية الله سيد ابراهيم رئيسي لانتخابه من قبل الشعب في الانتخابات الرئاسية الايرانية في دورتها الثالثة عشرة التي جرت امس الجمعة.



ويذکر أنه قال قاضي زادة هاشمي في برقية التهنئة الى رئيسي: بدوري أهنئ قائد الثورة بهذه المشاركة الملحمية والمقتدرة، حيث اوضح سماحته الطريق للجميع بخطاباته الارشادية عشية الانتخابات، وفي الوقت الذي أؤيد تصويت الشعب أهنئ المنتخب من قبل الشعب آية الله سيد إبراهيم رئيسي، وأسأل الله تعالى له التوفيق في مزيد من خدمة الشعب الايراني العظيم.