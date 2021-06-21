غوتيريش أميناً عاماً للأمم المتحدة لولاية ثانية

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصادق على تجديد ولاية الأمين العام أنطونيو غوتيريش لولاية ثانية بين 2022 و2026، والأخير يقول بعد قسم اليمين إن التحدي الأكبر اليوم هو "استخلاص العبر من أزمة كورونا".



صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، على تولي رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق أنطونيو غوتيريش الأمانة العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية بين العامين 2022 و2026.



ووعد غوتيريش بأن "يتصرّف باستقلال كامل عن الدول الأعضاء والمنظمات"، أثناء حفل حضره الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، وهو أول رئيس دولة يدخل مقر الأمم المتحدة، منذ أكثر من عام بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.



ودعا غوتيريش إلى "عالم يستخلص العبر" من جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".



وقال غوتيريش: "تحدينا الأكبر وهو في الوقت نفسه فرصتنا الكبرى، هو استخدام هذه الأزمة لقلب مسار الوضع. الانتقال إلى عالم يستخلص العبر، يعزز الانتعاش العادل والأخضر والمستدام ويُظهر المسار من خلال تعاون دولي متزايد وفعّال للاستجابة إلى المشاكل العالمية".



وكانت الجمعية العامة صادقت في وقت سابق، بالإجماع وبدون تصويت، على قرار يمدد ولاية غوتيريش لخمس سنوات.



وسبق أن أعطى مجلس الأمن الدولي الذي يُعدّ قراره أساسياً في آلية التعيين، موافقته في الثامن من حزيران/يونيو الجاري على تولي غوتيريش البالغ (72 عاماً) الأمانة العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية.



يذكر أن غوتيريش هو رئيس وزراء برتغالي أسبق، والمفوض السامي السابق للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بين عامي 2005 و2015.