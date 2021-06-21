عبدالناصر همتي يهنئ آية الله رئيسي بفوزه في الانتخابات

وجاء في بيان اصدره همتي اليوم السبت: ان الشعب الايراني النبيل والشامخ ينتظر بحق حياة مليئة بالامل والاستقرار والرخاء.

هنأ المرشح الرئاسي عبدالناصر همتي، آية الله ابراهيم رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية بالجمهورية الاسلامية الايرانية.



وجاء في بيان اصدره همتي اليوم السبت: ان الشعب الايراني النبيل والشامخ ينتظر بحق حياة مليئة بالامل والاستقرار والرخاء.



واضاف: آمل بان تتمكن حكومة فخامتكم في ظل تدابيرها واجراءاتها في الساحتين الداخلية والدولية بقيادة قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله الخامنئي، من تحقيق المزيد من الرفعة للجمهورية الاسلامية الايرانية وتحسين المعيشة والحياة المترافقة مع الاستقرار والرخاء للشعب الايراني العظيم.