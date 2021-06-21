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الفتح: ليس من مصلحة امريكا استقرار العراق وهي من انقذت داعش

اكد القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران، الجمعة، بان استراتيجية امريكا مبنية على عدم استقرار العراق.
رمز الخبر: ۵۳۰۶۵
تأريخ النشر: 19 June 2021

وقال الخدران، ان "امريكا تعتمد ستراتيجية ذات ابعاد مختلفة للحفاظ على مصالحها في الشرق الاوسط وخاصة العراق مبنية بالاساس على عدم استقراره وبقاء ازماته دون اي حلول مؤكدا بان كل الازمات الخدمية هي من تقف وراءها بسبب محاربتها لدخول الشركات العالمية للعمل وخاصة في ملف الكهرباء".

واضاف الخدران، ان "امريكا هي من انقذت بقايا داعش الارهابي في العراق عندما وفرت له ممرات لخروج ما تبقى منه الى سوريا وسارعت الى حمايته في مخيم الهول الذي بان مصنع بشري كبير لخلق جيل ثاني من التنظيم لاعادة نشره مرة اخرى في سيناريو واضح المعالم يكون المستهدف الاول به العراق".

واشار الى ان "امريكا هي من تحمي فلول داعش الارهابي في العراق وسوريا وبقاء خلاياه تنشط في بعض مناطق البلاد ومنها ديالى دليل بان الدعم الخارجي لم يتوقف حتى الان لان التنظيم ورقة بيد واشنطن ترفعها كلما اقترب كان هناك اجماع لخروجها من البلاد".

وتنشط خلايا داعش الارهابي في العديد من المحافظات العراقية ومنها ديالى وهو يقوم بتنفيذ هجمات تؤدي الى سقوط ضحايا".

المصدر: المعلومة

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