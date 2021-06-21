المرجع مكارم شيرازي: الشعب بمشاركته في الانتخابات يدافع عن الجمهورية الاسلامية

وحث آية الله مكارم شيرازي، جميع المواطنين على المشاركة في الانتخابات، وقال: على ابناء الشعب جميعا التوجه الى صناديق الاقتراع حتى لا ينال من الوحدة واقتدار النظام الإسلامي.

أكد المرجع الديني آية الله ناصر مكارم شيرازي ان الشعب الايراني بمشاركته في الانتخابات يدافع عن وجود نظام الجمهورية الاسلامية، ويعزز اقتدار النظام الاسلامي.

ادلى آية الله مكارم شيرازي بصوته في الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة في مدينة قم المقدسة.

واكد المرجع الديني في تصريح للصحفيين، ان عظمة الشعب تكمن في الوحدة، قد تكون هناك خلافات في الراي ولكن عندما يتعلق الأمر بمكانة الشعب ووحدة النظام، فينبغي على الجميع أن يتحدوا ويثبتوا أن الخلافات بين المجموعات لا تؤثر على وحدة الشعب.

وحث آية الله مكارم شيرازي، جميع المواطنين على المشاركة في الانتخابات، وقال: على ابناء الشعب جميعا التوجه الى صناديق الاقتراع حتى لا ينال من الوحدة واقتدار النظام الإسلامي.