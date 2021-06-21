العميد حاجي زاده: اقوى صاروخ اليوم هو تصويت الشعب في الانتخابات

قال قائد قوات الجو فضاء في حرس الثورة الإسلامية العميد علي حاجي زاده اليوم الجمعة، وخلال ادلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشر والانتخابات التكميلية لمجلس الشورى الاسلامي وخبراء القيادة اضافة الى انتخابات المجالس المحلية والبلدية، ان اقوى صاروخ اليوم هو تصويت الشعب في الانتخابات.



واضاف العميد علي حاجي زاده في تصريح للصحفيين اليوم ان كل صوت انتخابي بمثابة صاروخ في قلب الاعداء.



ولفت قائد قوات الجو فضاء في حرس الثورة الإسلامية الى ان الحركة الاساسية هي التي يقوم بها الشعب ولكننا بحاجة الى رئيس جمهورية نشط يلتفت الى مشاكل المجتمع.



وكان العميد علي حاجي زاده قد ادلى بصوته الانتخابي في "مسجد ابو ذر " بالعاصمة طهران.