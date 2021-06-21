وزير الأمن الايراني: لم نرصد أي قلق أمني حتى الآن

أكد وزير الأمن الايراني محمود علوي أنه لم يتم رصد أي قلق أمني حتى الان، على وقع سير العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية والمجالس البلدية للمدن والقرى.



وأوضح علوي على هامش المؤتمر الصحفي حول بدء عملية الاقتراع بهيئة الانتخابات الايرانية، أن أجهزة الأمن ترصد بشكل شامل ومنذ شهور الساحة، وعند الاشتباه في شيء فقد اتخذوا الاجراءات.



وشدد على أنه لم يرصد حاليا أي قلق أمني وأن الاحداث المحتملة سيتم إحباطها بالرصد الذكي للأجهزة الامنية.



وأشار أنه ثمة جهود متواصلة فيما يخص بتأمين الانتخابات لإنهاء هذا الاستحقاق على نحو آمن مؤكدا أن كوادر الأمن ستتدخل في حال أي إشتباه.