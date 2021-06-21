وزير الاتصالات الايراني: منطقة بيام البرز الاقتصادية باتت مرکزاً لتكنولوجيا المعلومات

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني محمد جواد آذري جهرمي سنرى قريباً التحول الكبير لمنطقة بيام البرز الاقتصادية الخاصة حيث باتت قطباً لـ "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" في البلاد من حيث هيكل الشبكة وإنشاء مراكز البيانات.



واضاف محمد جواد آذري جهرمي ، في تصريحه اليوم الأربعاء خلال مراسم تدشين مركز الشهيد محسن فخري زاده لتبادل البيانات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة ومطار بيام البرز الدولي/ غرب طهران/ ، إن هذا الانجاز من نتائج سياسات المجلس الأعلى للفضاء السيبراني ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.



وتابع: لقد تم الانتهاء من تشييد مركز الشهيد فخري زاده لتبادل البيانات كحجر زاوية مهم في الوثيقة المعمارية والخطة الرئيسية لشبكة الاتصالات الوطنية.



ولفت الى انه من بين انتقادات قائد الثورة الاسلامية أن بعض مكونات شبكة الاتصالات الوطنية كانت متأخرة عن موعدها ، والمركز الذي افتتح اليوم هو أحد مكوناتها.



وفي الإشارة إلى مهام مركز الشهيد فخري زاده ، أوضح آذري جهرمي: "في تصميم شبكة الاتصالات الوطنية ، لدينا قطب لمركز البيانات يفترض أن يضم عدة مراكز، ومن بينها مركز بيانات ، والذي كان يقع في محافظة البرز. في منطقة بيام الاقتصادية الخاصة، وفي الواقع باتت منطقة بيام مضيفًا لأكبر مركز بيانات في البلاد.



ولفت الى ان منطقة بيام كانت قد صممت لتكون مركزا بريديا "لكننا أعدنا تصميمها وفق نظرة جديدة في إطار الاقتصاد الرقمي ، وقدمنا ​​تسهيلات خاصة للشركات الناشطة بهذا القطاع".



ونوه آذري جهرمي ، في الإشارة إلى الخصائص الاستثمارية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذه المنطقة الاقتصادية الخاصة: إن هذه المنطقة قريبة من طهران وتعد مركزا للاتصالات في جميع أنحاء البلاد ، وإذا تم بناء مركز بيانات في هذا المجال ، فإنه بفضل الحد الأدنى للاستثمار في المنطقة ، سيخفض نحو 24 ٪ من تكلفة المعدات الجمركية التي يتعين دفعها واستيرادها إلى البلاد.



ولفت الى انه لهذا الغرض بدأت أربعة مراكز بيانات في بناء منشآتها في منطقة بيام أولها تابع للقطاع الخاص وتم الانتهاء من طاقته الاستيعابية والثاني لشركة اتصالات في البنية التحتية والثالث تابع لشركة شاتل حيث تم الانتهاء من مراحل التنفيذ والرابع تابع لشركة همراه أول (الحكومية للهاتف الخليوي) حيث تشيد أحد أكبر مركز للبيانات في البلاد بهذه المنطقة.