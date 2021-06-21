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ظريف يأمل في استئناف تجارة الشركات الإيرانية مع كرواتيا

وانطلقت اليوم الجمعة أعمال منتدى الحوار الدبلوماسي في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة عدد من قادة الدول ووزراء خارجية ورؤساء حكومات وأكاديميين.
رمز الخبر: ۵۳۰۵۶
تأريخ النشر: 19 June 2021

أعرب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اثناء اجتماعه مع نظيره الكرواتي،عن أمله في أن تستأنف الشركات الايرانية تعاملاتها التجارية مع كرواتيا.

على هامش اجتماعات منتدى انطاليا الدبلوماسي في تركيا اجرى وزير الخارجية محمد جواد ظريف اليوم مباحثات مع نظيره الكرواتي جوردان رادمان، تناولت تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار ظريف الى أن العديد من الشركات الإيرانية التي تربطها علاقات اقتصادية بكرواتيا، واجهت صعوبات بسبب اجراءات الحظر الأميركية، معربا عن أمله في استئناف التعاملات التجارية مع زغرب.

وشرح وزير الخارجية الايراني في هذا اللقاء آخر مستجدات مفاوضات فيينا لأحياء الاتفاق النووي.

من جانبه اشار وزير الخارجية الكرواتي الى تاريخ إيران وثقافتها الغنية، واكد على اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات مع إيران.

وهنأ رادمان بالانتصارات الاخيرة التي حققها المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم، واعتبر وجود المدرب الكرواتي في إيران مبعثا للسعادة، واعرب عن تمنياته للمنتخب الإيراني بالموفقية.

يذكر ان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، کان وصل أنطاليا أمس الخميس لمشاركة في المنتدى الدبلوماسي وكذلك الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية إيران وتركيا وأفغانستان، حیث التقد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل ووزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريزا، كما التقى وزير خارجية العراق فؤاد حسين، والرئيس التنفيذي لحكومة افغانستان عبدالله عبدالله ووزير الخارجية الافغاني السابق صلاح الدين رباني.

وانطلقت اليوم الجمعة أعمال منتدى الحوار الدبلوماسي في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة عدد من قادة الدول ووزراء خارجية ورؤساء حكومات وأكاديميين.

ويناقش المنتدى الأزمات والصراعات الإقليمية والدّولية، وطرق حل المشكلات السياسية والأمنية والاقتصادية.

والقضايا التي سيتم مناقشتها في اجتماع هذا العام لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي، هي فرص جديدة للسلام والتعاون في جنوب القوقاز، وتعزيز التضامن الإقليمي، والتعاون الإقليمي في آسيا، والعلاقات مع أفريقيا والشرق الأوسط، وقضايا الخليج الفارسي، والعلاقات عبر الأطلسي، وطالبي اللجوء والمهاجرين، والدبلوماسية الاقتصادية والتجارة ، والاتصالات والأخبار المزيفة في الفضاء الافتراضي.

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