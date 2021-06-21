اغلاق مراكز الاقتراع وبدء عملية فرز الاصوات في الانتخابات الرئاسية الايرانية

وتم اغلاق مراكز الاقتراع عند الساعة الثانية فجر يوم السبت بعد تمديد فترة التصويت ثلاث مرات بسبب الازدحام وكثافة المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية والمجالس البلدية في البلاد.



أعلنت اللجنة الانتخابية الايرانية العليا عن اغلاق مراكز الاقتراع وبدء عملية فرز الاصوات في الانتخابات الرئاسية والمجالس البلدية الايرانية.



وتم اغلاق مراكز الاقتراع عند الساعة الثانية فجر يوم السبت بعد تمديد فترة التصويت ثلاث مرات بسبب الازدحام وكثافة المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية والمجالس البلدية في البلاد.



ويشار الى ان مراكز الاقتراع فتحت أبوابها عند الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة 18 حزيران/ يونيو في الانتخابات الرئاسية بنسختها الثالثة عشر وانتخابات المجالس البلدية في نسختها السادسة والانتخابات التكميلية لمجلسي الشورى الاسلامي وخبراء القيادة.