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محسن رضائي يهنئ آية الله رئيسي لانتخابه من قبل الشعب

ولم تصدر لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية اي ارقام رسمية حول نتائج الانتخابات، الا ان النتائج غير الرسمية الواردة من مختلف مدن البلاد تفيد بتقدم واضح لآية الله رئيسي على بقية المرشحين.
رمز الخبر: ۵۳۰۵۳
تأريخ النشر: 19 June 2021

هنأ محسن رضائي احد المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية المرشح الاخر آية الله ابراهيم رئيسي لانتخابه رئيسا للجمهورية من قبل الشعب.

وجاء في بيان اصدره رضائي صباح اليوم السبت: انتخابات 18 حزيران/يونيو اثبتت مرة اخرى، امام انظار المراقبين والمحللين في العالم، بان الشعب الايراني الشامخ لن يالوا عن بذل اي جهد في حراسة الجمهورية الاسلامية وتعزيز اقتدارها وامنها، ولاشك ان هذا الاختبار الكبير سيضيف صفحة ذهبية اخرى الى تاريخ جهاد شعبنا الصانع للتاريخ.

واضاف: اتقدم بالتهنئة لسماحة قائد الثورة الاسلامية والشعب الايراني الابي والمضحي ومنتخب الشعب الاخ الفاضل آية الله الحاج سيد ابراهيم رئيسي، بهذه الملحمة المهيبة، داعيا الباري تعالى له بالمزيد من النجاحات في هذه المسؤولية المهمة والحساسة.

وتم اغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة الثانية فجر اليوم السبت بعد تمديد فترة التصويت ثلاث مرات بسبب الازدحام وكثافة المشاركة الشعبية في الانتخابات.

وكانت الانتخابات قد انطلقت في الساعة السابعة صباح الجمعة 18 حزيران /يونيو وتضمنت 4 عمليات انتخابية وهي الرئاسية الـ 13 والمجالس البلدية والقروية والتكميلية لمجلس خبراء القيادة والتكميلية لمجلس الشورى الاسلامي.

وتنافس 4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية وهم ابراهيم رئيسي وعبدالناصر همتي وامير حسين قاضي زادة هاشمي ومحسن رضائي بعد انسحاب كل من سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني ومحسن مهر علي زادة.

ولم تصدر لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية اي ارقام رسمية حول نتائج الانتخابات، الا ان النتائج غير الرسمية الواردة من مختلف مدن البلاد تفيد بتقدم واضح لآية الله رئيسي على بقية المرشحين.

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