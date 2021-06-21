قائد الثورة: سيرى الشعب الايراني خيرا من هذه الانتخابات

وأعرب قائد الثورة عن شكره لجميع المسؤولين والعاملين في مجال تنظيم هذه الانتخابات ودعاهم الى توخي الدقة اللازمة في العملية الانتخابية في عموم البلاد.

أكد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي في تصريح للصحفيين عقب الادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في ايران صباح اليوم، ان الشعب الايراني سيرى خيرا من هذه الانتخابات.

وادلى سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي صباح الیوم الجمعة بصوته في المركز الانتخابي بحسينية الإمام الخميني (رض)، في الدقائق الأولى من بدء عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في ايران.

وفي تصريح للتلفزيون الايراني عقب الادلاء بصوته، قال قائد الثورة الاسلامية، "يوم الانتخابات هو يوم الشعب الايراني، اليوم الشعب هو المدير الرئيسي للساحة، شعبنا اليوم من خلال حضوره امام صناديق الاقتراع وادلائه بصوته هو من يعين الوضع العام والاساسي للبلاد في الاعوام القادمة ".

وتابع قائد الثورة الاسلامية: ان دعواتنا المتكررة لمشاركة الشعب الايراني في الانتخابات يرجع الى أنه هو المستفيد الأول من هذا الحضور، كما أن الجمهورية الإسلامية الايرانية سوف تكتسب مزايا كبيرة على الساحة الدولية.

واكد سماحته ان اصوات جميع الشعب فرداً فرداً لها اهمية في الانتخابات قائلا: تعالوا جميعكم، اختاروا وصوتوا ولا يقول أحدكم أن صوته لا يحدث تغييرا، لأن هذه الأصوات الفردية هي التي تشكل ملايين الأصوات.

واضاف الامام الخامنئي، ان شاء الله وببركة الامام علي بن موسى الرضا (عليهما السلام) صاحب الذكرى العطرة في هذه الايام، سيكون هذا اليوم يوم مبارك وسيكون كذلك بفضل الله وسيرى الشعب خيرا من هذه الانتخابات.

وأعرب قائد الثورة عن شكره لجميع المسؤولين والعاملين في مجال تنظيم هذه الانتخابات ودعاهم الى توخي الدقة اللازمة في العملية الانتخابية في عموم البلاد.

كما أعرب سماحته عن شكره للصحفيين والمصورين على ادائهم وتغطيتهم لاحداث الانتخابات .