النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۲۷مشاهدات
‍ پ

"إف بي آي" يحذر من هجوم لجماعات "يمينية متطرفة" في أميركا

التقرير أوضح أيضا أن اليمين المتطرف في الولايات المتحدة، يضع هدفا له، عدداً من المشرعين القانونين خاصة في الحزب الديمقراطي، بالإضافة الى أصحاب الرأي السياسي المعارض لفكره.
رمز الخبر: ۵۲۹۹۷
تأريخ النشر: 16 June 2021

حذر تقرير جديد لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي" من خطورة الجماعات اليمنية المتطرفة في البلاد، والفكر السياسي الذي تتبناه، مسميّا بالتحديد جماعة "كيو آنون" التي قد تقدم على مزيد من أعمال العنف في الفترة المقبلة.

التقرير أوضح أيضا أن اليمين المتطرف في الولايات المتحدة، يضع هدفا له، عدداً من المشرعين القانونين خاصة في الحزب الديمقراطي، بالإضافة الى أصحاب الرأي السياسي المعارض لفكره.

وبالتزامن مع نتائج هذا التقرير، أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن، وجه فريق الأمن القومي لقيادة مراجعة شاملة على مدى مئة يوم، لجهود الحكومة الأميركية للتصدي للإرهاب الداخلي، والذي تطور إلى التهديد الإرهابي الاكبر للولايات المتحدة، وهو أمر انتقده البعض واعتبر أنه مبالغ فيه ويخدم مصالح حزبية ضيقة.

تجدر الإشارة إلى أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي سبق وحذر منذ سنوات من المؤمنين بتفوق العرق الأبيض في أميركا، وتقرير الـ"إف بي آي" الأخير، يعتبره محللون بمثابة تحذير مبكر يشير إلى أن العنف السياسي لا يزال يشكل خطراً محدقاً بالولايات المتحدة الأميركية.

المصدر: سكاي نيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
جانتس وأوستن يبحثان نووي إيران وتمكين السلطة الفلسطينية
من الواجب المشاركة في الانتخابات وانتخاب الشخص الاكثر اهلية
ايران وعمان يناقشان القضايا ذات الاهتمام المشترك
الامن القومي البرلمانية الايرانية: الرفع الكامل للحظر هو معيارنا في التفاوض
سويسرا: بايدن يدعم ايصال المساعدات الى ايران عبرة قناة انسانية سويسرية
ضبط أسلحة مهربة غرب ايران
الطيران الايراني يستأنف الرحلات الجوية مع فرنسا وباكستان
سكوتشيتش: سعيد بقيادة فريق مثل ايران
استهداف رتل للاحتلال الأميركي داخل مطار بغداد
انسحاب المرشح مهر عليزادة من الانتخابات الرئاسية الايرانية
حكومة دبي تتدخل بعد تكبد "طيران الإمارات" خسائر بالمليارات
جائزة المصطفى(ص) هي فرصة للدول الإسلامية للاستفادة من القدرات العلمية حول العالم
ايران ستصبح احد المنتجين الكبار للقاح كورونا في العالم
فيلم أميركي عن مذبحة نيوزيلندا يثير غضب المسلمين
بايدن يلتقي بوتين اليوم لمناقشة “الخطوط الحمراء” والمصالح المشتركة
تحذيرات إسرائيلية متزايدة من اغتيالٍ داخليٍّ قريبٍ.. رئيس الشاباك يُحذِّر في بيانٍ استثنائيٍّ من قتلٍ على خلفيّةٍ سياسيّةٍ… نتنياهو يقود حملة التحريض المسعورة ضدّ مُعارضيه لمنع تشكيل حكومةٍ دونه.. وسائط التواصل الاجتماعيّ باتت مرآةً للخطاب العنيف والتحريضيّ
حريق كبير يلتهم مركزا تجاريا في النجف والدفاع المدني يطلب دعماً من محافظتين لإخماده
المبعوث الأممي الخاص لسوريا يدين بشدة الهجوم على مستشفى بشمال سوريا
الأراضي الفلسطينية على صفيح ساخن نصرةً للقدس .. يوم غضب شامل والمقاومة تستنفر
لبنان يدعو واشنطن إلى تحريك المفاوضات مع الإحتلال حول ترسيم الحدود البحرية
البيان الختامي لقمة دول الناتو يحمل مخاوف وقلقاً من الصين وروسيا
الشيخ الخزعلي: قرار التصعيد ضد القوات الامريكية بدأ تطبيقه بالفعل
انطلاق عملية أسود الجزيرة الثانية من سبعة محاور لملاحقة ارهابيي داعش
الاحتلال يغلق باب العمود في القدس بالحواجز الحديدية
محكمة النقض تؤيد إعدام 12 "إخوانياً" في قضية "فض رابعة"
اليمن .. سلاح الجو المسير يشن عملية هجومية على مطار أبها الدولي
العلاقات الاقتصادية الروسية الإيرانية و منتدى سان بطرسبورغ
الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تدعو للاستنفار في كل أنحاء فلسطين لحماية الأقصى والسيادة على القدس
غزة: الاحتلال يطلق النار وقنابل الغاز تجاه شبّان شرقي بلدة خزاعة
مسيرات شعبية ووقفات إسنادية في محافظات قطاع غزة رفضاً لمسيرة الاعلام