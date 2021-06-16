الجزائر.."حزب جبهة التحرير الوطني" يفوز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية

أعلنت سلطة الانتخابات الجزائرية، اليوم الثلاثاء، فوز "حزب جبهة التحرير الوطني" بـ105 مقاعد في البرلمان بعد إجراء الانتخابات التشريعية.

وكالة تبناك الإخبارية_ينال بذلك "حزب جبهة التحرير الوطني"، الحاكم سابقا، أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب، لكنها تبقى أقل بكثير من 204 مقاعد يحتاجها لتأمين أغلبية في البرلمان المؤلف من 407 مقاعد.

وفازت القوائم المستقلة بـ78 مقعدا، فيما حل حزب "حركة مجتمع السلم" ثالثا بعد أن حصد 64 مقعدا.

وجاء رابعا حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" بـ57 مقعدا، يليه حزب "جبهة المستقبل" بـ48 مقعدا، ثم "حركة البناء الوطني" بـ40 مقعدا.

وقال محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، إن نتائج الانتخابات أفصحت عن مشهد سياسي جديد، ما يعطي "بوادر لبرلمان من الشباب والمثقفين".