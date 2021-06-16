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القمة الأوروبية الأمريكية: إحياء الاتفاق النووي يتطلب تنفيذ إيران التزاماتها وإلغاء العقوبات

أكد زعماء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، عقب قمتهم اليوم الثلاثاء ، أن إحياء الاتفاق النووي مع إيران يتطلب تنفيذ طهران لالتزاماتها وإلغاء اجراءات الحظر الأميركية المفروضة عليها .
رمز الخبر: ۵۲۹۹۴
تأريخ النشر: 16 June 2021

وجاء في البيان المشترك بعد القمة الأوروبية الأميركية في بروكسل اليوم، أن "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يدركان أنه بجانب عودة إيران لتنفيذ كامل التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي، يعد رفع الحظر عن طهران جزءا أساسيا من الاتفاق النووي".

وأوضح البيان المشترك أيضا أن الاتفاق النووي يظل ضروريا بالنسبة لضمان استمرار سلمية البرنامج النووي الإيراني.

وتستضيف فيينا منذ أبريل مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي حول سبل إنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض اجراءات حظر على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجري المحادثات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، لكن الاتحاد الأوروبي سبق أن أكد مشاركة الولايات المتحدة، التي يقيم وفدها بفندق قريب، في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني الذي يرفض التفاوض مع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، قبل رفع اجراءات الحظر ، التي ضربت قطاع النفط، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.

المصدر:فارس

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