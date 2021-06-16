حكومة دبي تتدخل بعد تكبد "طيران الإمارات" خسائر بالمليارات

حصلت " طيران الإمارات " على دعم إضافي بقيمة 1.1 مليار دولار من حكومة دبي ، بعد أن بدد فيروس كورونا نشاط السفر لمسافات طويلة ، مما أدى لتكبد الشركة أول خسارة سنوية فيما يزيد على 3 عقود .

وتضخ الحكومات في جميع أنحاء العالم مليارات الدولارات في شركات الطيران لتمكينها من الاستمرار في وقت الجائحة، وتلقت "طيران الإمارات"، المملوكة للحكومة، ‭‭3.1‬‬ مليار دولار ضختها حكومة دبي مقابل حقوق أسهم، منها مبلغ ملياري دولار حصلت عليه العام الماضي.

وأعلنت طيران الإمارات اليوم الثلاثاء أنها منيت بخسائر سنوية قدرها 5.5 مليار دولار، إذ تراجعت الإيرادات 66 بالمئة إلى 8.4 مليار دولار.

وقال ممثل لطيران الإمارات إن تلك كانت أكبر خسارة سنوية للشركة، وثالث خسارة لها فحسب بعد خسائرها في 1978-1988 و1985-1986، وهو أول عام عمل لها.

وقالت "طيران الإمارات" إن حكومة دبي، وهي المساهم الوحيد فيها، ستواصل دعم الشركة، التي حولت الإمارة إلى مركز سفر دولي رئيسي على مدى العقود الثلاثة الماضية.

كما تلقت الناقلة الخليجية الأخرى "الخطوط الجوية القطرية"، ثلاثة مليارات دولار من الحكومة المالكة لها.

المصدر: رويترز