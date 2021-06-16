النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۲۵مشاهدات
‍ پ

حكومة دبي تتدخل بعد تكبد "طيران الإمارات" خسائر بالمليارات

حصلت " طيران الإمارات " على دعم إضافي بقيمة 1.1 مليار دولار من حكومة دبي ، بعد أن بدد فيروس كورونا نشاط السفر لمسافات طويلة ، مما أدى لتكبد الشركة أول خسارة سنوية فيما يزيد على 3 عقود .
رمز الخبر: ۵۲۹۹۳
تأريخ النشر: 16 June 2021

وتضخ الحكومات في جميع أنحاء العالم مليارات الدولارات في شركات الطيران لتمكينها من الاستمرار في وقت الجائحة، وتلقت "طيران الإمارات"، المملوكة للحكومة، ‭‭3.1‬‬ مليار دولار ضختها حكومة دبي مقابل حقوق أسهم، منها مبلغ ملياري دولار حصلت عليه العام الماضي.

وأعلنت طيران الإمارات اليوم الثلاثاء أنها منيت بخسائر سنوية قدرها 5.5 مليار دولار، إذ تراجعت الإيرادات 66 بالمئة إلى 8.4 مليار دولار.

وقال ممثل لطيران الإمارات إن تلك كانت أكبر خسارة سنوية للشركة، وثالث خسارة لها فحسب بعد خسائرها في 1978-1988 و1985-1986، وهو أول عام عمل لها.

وقالت "طيران الإمارات" إن حكومة دبي، وهي المساهم الوحيد فيها، ستواصل دعم الشركة، التي حولت الإمارة إلى مركز سفر دولي رئيسي على مدى العقود الثلاثة الماضية.

كما تلقت الناقلة الخليجية الأخرى "الخطوط الجوية القطرية"، ثلاثة مليارات دولار من الحكومة المالكة لها.

المصدر: رويترز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
جانتس وأوستن يبحثان نووي إيران وتمكين السلطة الفلسطينية
من الواجب المشاركة في الانتخابات وانتخاب الشخص الاكثر اهلية
ايران وعمان يناقشان القضايا ذات الاهتمام المشترك
الامن القومي البرلمانية الايرانية: الرفع الكامل للحظر هو معيارنا في التفاوض
سويسرا: بايدن يدعم ايصال المساعدات الى ايران عبرة قناة انسانية سويسرية
ضبط أسلحة مهربة غرب ايران
الطيران الايراني يستأنف الرحلات الجوية مع فرنسا وباكستان
سكوتشيتش: سعيد بقيادة فريق مثل ايران
استهداف رتل للاحتلال الأميركي داخل مطار بغداد
انسحاب المرشح مهر عليزادة من الانتخابات الرئاسية الايرانية
حكومة دبي تتدخل بعد تكبد "طيران الإمارات" خسائر بالمليارات
جائزة المصطفى(ص) هي فرصة للدول الإسلامية للاستفادة من القدرات العلمية حول العالم
ايران ستصبح احد المنتجين الكبار للقاح كورونا في العالم
فيلم أميركي عن مذبحة نيوزيلندا يثير غضب المسلمين
بايدن يلتقي بوتين اليوم لمناقشة “الخطوط الحمراء” والمصالح المشتركة
تحذيرات إسرائيلية متزايدة من اغتيالٍ داخليٍّ قريبٍ.. رئيس الشاباك يُحذِّر في بيانٍ استثنائيٍّ من قتلٍ على خلفيّةٍ سياسيّةٍ… نتنياهو يقود حملة التحريض المسعورة ضدّ مُعارضيه لمنع تشكيل حكومةٍ دونه.. وسائط التواصل الاجتماعيّ باتت مرآةً للخطاب العنيف والتحريضيّ
حريق كبير يلتهم مركزا تجاريا في النجف والدفاع المدني يطلب دعماً من محافظتين لإخماده
المبعوث الأممي الخاص لسوريا يدين بشدة الهجوم على مستشفى بشمال سوريا
الأراضي الفلسطينية على صفيح ساخن نصرةً للقدس .. يوم غضب شامل والمقاومة تستنفر
لبنان يدعو واشنطن إلى تحريك المفاوضات مع الإحتلال حول ترسيم الحدود البحرية
البيان الختامي لقمة دول الناتو يحمل مخاوف وقلقاً من الصين وروسيا
الشيخ الخزعلي: قرار التصعيد ضد القوات الامريكية بدأ تطبيقه بالفعل
انطلاق عملية أسود الجزيرة الثانية من سبعة محاور لملاحقة ارهابيي داعش
الاحتلال يغلق باب العمود في القدس بالحواجز الحديدية
محكمة النقض تؤيد إعدام 12 "إخوانياً" في قضية "فض رابعة"
اليمن .. سلاح الجو المسير يشن عملية هجومية على مطار أبها الدولي
العلاقات الاقتصادية الروسية الإيرانية و منتدى سان بطرسبورغ
الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تدعو للاستنفار في كل أنحاء فلسطين لحماية الأقصى والسيادة على القدس
غزة: الاحتلال يطلق النار وقنابل الغاز تجاه شبّان شرقي بلدة خزاعة
مسيرات شعبية ووقفات إسنادية في محافظات قطاع غزة رفضاً لمسيرة الاعلام