27 إصابة بين الفلسطينيين في مواجهات في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة

أصيب العشرات من الشبان المقدسيين، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال الهلال الأحمر إنّ عدد الإصابات وصل لـ27 إصابات خلال المندلعة مع الاحتلال الإسرائيلي بمدينة القدس المحتلة.

ووصلت مساء اليوم مسيرة الأعلام الاستفزازية في القدس المحتلة إلى محيط باب العامود، بعد يوم حافل من الاعتداء على الفلسطينيين لإخلائهم من المنطقة، وحشد عسكري كبير لتأمين المسيرة التهويدية.

وأدى مستوطنون "رقصة الأعلام" وهتفوا "الموت للعرب" في ساحة باب العامود في محيط المسجد الاقصى.

هذا وقامت شرطة الاحتلال بالاعتداء بشكل همجي على سيدة وفتاة وشاب رفعوا العلم الفلسطيني في باب العامود.