مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال عند الحدود مع غزة

اندلعت مواجهات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين على حدود قطاع غزة، قبل ساعات من تنظيم مستوطنين ما تسمى مسيرة الاعلام.

وأصيب شاب برصاص جيش الاحتلال المتمركز على الحدود الشرقية لخان يونس جنوب قطاع غزة يوم الثلاثاء، وكانت أطلقت قوات الاحتلال النار صوب عدد من الشبان اقتربوا من السياج الفاصل شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتمكن عدد من الشبان من قص السياج الشائك شرق خزاعة شرق خان يونس رغم قيام قوات الاحتلال باطلاق النار وقنابل الغاز.

واستمرت المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال عند الحدود مع رفح حيث عمد جنود الاحتلال على استهدافهم.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "بدأت مواجهات قرب السياج الحدودي جنوبي قطاع غزة بين الجيش الإسرائيلي ومجموعة صغيرة من الفلسطينيين"، وأشارت إلى إصابة فتى فلسطيني برصاصة في قدمه.