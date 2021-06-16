رئيس اتحاد النقل البري: طالما هناك محروقات لماذا لا يتم توزيعها؟

تصريح خاص/تابناك _ علّق رئيس اتحاد النقل البري في لبنان بسام طليس على الحديث الدائر عن أن ازمة المحروقات في لبنان مفتعلة، سائلاً طالما هناك مواد موجودة لماذا لا توزّع ولطالما هناك بواخر محمّلة بالنفط المستورد لماذا لا يتم افراغ حمولتها؟

واكد طليس ان هذا الموضوع معقّد وبحاجة الى جواب من قبل المعنيين.

وحمّ رئيس اتحاد النقل البري في لبنان المسؤولية للسلطات اللبنانية، قائلا إنه "بالنسبة لنا كنقابات وكمواطنين فالمسؤولية تقع على عاتق الدولة".

وتشهد محطات المحروقات في لبنان منذ اسابيع زحمة غير مسبوقة بسبب عدم توفر مادة البنزين.