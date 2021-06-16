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مسيرات شعبية ووقفات إسنادية في محافظات قطاع غزة رفضاً لمسيرة الاعلام

خرجت مسيرات شعبية ووقفات إسنادية في محافظات قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء رفضاً لمسيرة الاعلام الاستفزازية للمستوطنين ودعماً لمدينة القدس المحتلة.
رمز الخبر: ۵۲۹۸۱
تأريخ النشر: 16 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ تجمع المواطنون على مفترقات الطرق في كافة محافظات القطاع، ورفعوا أعلام فلسطين، وأطلقوا نداءات عالية وصرخات تطالب بوقفة جادة لايقاف انتهاكات المستوطنين المتواصلة.

وشارك المئات من المواطنين، مساء اليوم الثلاثاء، في مسيرات جماهيرية انطلقت بشوارع قطاع غزة، تنديداً بمسيرة الأعلام في مدينة القدس .

ورفع المشاركون أعلام فلسطين، ورددوا شعارات تؤكد على دعمهم لأهالي مدينة القدس في وجه الاعتداءات الإسرائيلية.

وقال عضو الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريف إن السواعد تتشابك اليوم رفضا للعدوان الإسرائيلي المتجدد عبر مسيرة الأعلام.

وأوضح ابو ظريفة أن مدينة القدس هي خط القتال الأول دفاعا عن القضية الفلسطينية.

وأكد عضو الجبهة الديمقراطية أن القدس تتعرض لحملة تهويد من خلال إغراقها بالمستوطنين ونقل الوزارات الحكومية إليها.

واعتبر ظريفة أن المخاطر التي تهدد مدينة القدس تتطلب العديد من الخطوات لتعزيز صمود أهل القدس والمؤسسات الأهلية فيها.

ودعا ظريفة إلى استنهاض المقاومة الشعبية وصولا إلى انتفاضة عن طريق العصيان المدني.

وانطلقت المسيرة الجماهيرية الأكبر اليوم بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية من أمام برج الجوهرة المدمر ووصولاً إلى شارع الوحدة الذي ارتكبت فيه "إسرائيل" مجزرة راح ضحيتها 46 فلسطيني من المدنيين.

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