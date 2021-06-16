تحرّك لأحزاب وقوى وفصائل فلسطينية أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت رفضًا لمسيرة الأعلام

نظمت أحزاب وقوى وشخصيات وطنية لبنانية وفصائل فلسطينية اليوم الثلاثاء، وفقة تضامنية مع فلسطين أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت، وذلك رفضًا لمسيرة الاعلام الصهيونية في الاراضي المحتلة والتي تستهدف المقدسيين وتمس بالمقدسات.

وكالة تبناك الإخبارية_ أكدت الأحزاب والقوى اللبنانية والفلسطينية الحاضرة، على أن المعادلة تغيرّت بعد معركة سيف القدس وأجمعوا أن في هذه المرحلة النصر بات أقرب.

ودعت الفضائل الفلسطينية إلى "يوم غضب" في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

يذكر أن، مسيرة الأعلام الاسرائيلية ستمر مساء اليوم من شوارع القدس بتنظيم من اليمين الاسرائيلي.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي دفعت، بتعزيزات عسكرية وشرطية واسعة إلى مدينة القدس المحتلة، لا سيما البلدة القديمة منها، وسط دعوات القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 48، إلى التصدي وإفشال ما تسمى "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية التي ستنطلق عند الساعة الـ5 مساء ويقودها آلاف المستوطنين المتطرفين.