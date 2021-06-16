وزراء الخارجية العرب يجتمعون بالدوحة لمناقشة ملفي القضية الفلسطينية وسد النهضة

انطلق اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب لبحث التطورات في المنطقة والأوضاع في فلسطين والحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة.

وكالة تبناك الإخبارية_ يهدف الاجتماع لتأكيد الموقف العربي بضرورة استئناف المسار السياسي وفقا للمرجعيات الدولية وحل الدولتين باعتبارها السبيل لعدم تجدد العنف في المنطقة.

كما يبحث الاجتماع جهود اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها برئاسة قطر لمتابعة التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجهود إعادة الإعمار، إضافة إلى الطلب المقدم للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الاعتداءات الإسرائيلية، وخاصة عمليات التهجير القسري للفلسطينيين من حي الشيخ جراح.

وفي السياق ذاته، قال بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية إن "الاجتماع الذي سيشارك فيه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي سيبحث إلى جانب قضايا عربية ملحة الوضع الفلسطيني بما يشمل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة، ومحاولات تطبيق سياسة التهجير القسري لعائلات فلسطينية من المدينة، وجهود تثبيت التهدئة وإعادة إعمار غزة."

وعلى هامش هذا الاجتماع، يعقد الوزراء اجتماعا طارئا لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي بناء على طلب من مصر والسودان.