النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۷مشاهدات
‍ پ
وإصابة العشرات بمحيط البلدة القديمة

وسط هتافات "الموت للعرب".. "مسيرة الأعلام" الصهيونية تصل باب العامود بالقدس

وسط هتافات "الموت للعرب".. وصلت ما تسمى بـ "مسيرة الأعلام" التي ينظمها مستوطنون صهاينة، مساء اليوم الثلاثاء، إلى باب العامود، أحد أبواب البلدة القديمة ب القدس المحتلة.
رمز الخبر: ۵۲۹۷۳
تأريخ النشر: 15 June 2021

وأفادت مصادر محلية، أنّ آلاف المستوطنين وصلوا إلى باب العامود، وهم يرفعون الأعلام "الإسرائيلية"، تحت حراسة أمنية مشددة جدًا.

أفرغت قوات الاحتلال منطقة باب العامود كليًا من الفلسطينيين، بعد قمعهم بالضرب وإطلاق قنابل الصوت والرصاص المعدني تجاههم، تزامنًا مع وصول المسيرة.

وبحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أصيب 33 فلسطينيًا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة بالقدس تزامنا مع انطلاق المسيرة.

وأشارت الجمعية إلى أنه "تم نقل 3 إصابات للمستشفى، أما باقي الاصابات تم علاجهم ميدانيا"، منوهةً إلى أنّ الإصابات كانت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والاعتداء بالضرب.

وقبل ذلك، شهدت منطقة "باب الساهرة" قمعاً للشبان من قبل قوات الاحتلال بالرصاص المعدني وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، فيما اعتقلت القوات عددًا آخر، واعتدت القوات على سيارة اسعاف بإطلاق الرصاص المباشر باتجاهها.

ومن جهته، قال إعلام العدو، إن المسيرة انطلقت من شارع "هنفيئيم – الأنبياء" بالقدس الغربية، تجاه باب العامود، مضيفةً أن المسيرة انطلقت بمشاركة آلاف "الإسرائيليين" من بينهم عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير من حركة "الصهيونية الدينية".

وقدرت الصحيفة عدد المشاركين في المسيرة بنحو 5 آلاف مستوطن.

كما ووصل 4 من نواب الكنيست العرب من "القائمة المشتركة" إلى باب العامود للاحتجاج على المسيرة هم: أحمد الطيبي وأيمن عودة وأسامة سعدي وسامي أبو شحادة.

وكانت الشرطة "الإسرائيلية" قد ألغت المسيرة التي كان مقرر أن تنطلق الخميس الماضي، لكن حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو أقرتها قبل يومين من رحيلها، وحددت موعدها اليوم.

إلا أن الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت والتي تم تنصيبها مساء الأحد، عادت الإثنين وأعلنت على لسان وزير الأمن الداخلي "الإسرائيلي" الجديد عومر بارليف المصادقة النهائية على تنظيم المسيرة "الاستفزازية".

وكان من المقرر أن تنظم المسيرة الشهر الماضي، بمناسبة ذكرى احتلال القدس وفق التقويم العبري، ولكن جرى تأجيلها إثر العدوان على غزة.

المصدر:فلسطين الآن 

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مواطنون وقياديون في المقاومة يؤكدون أن القدس خط أحمر خلال مسيرات غزة
رئيس اتحاد النقل البري: طالما هناك محروقات لماذا لا يتم توزيعها؟
مسيرات شعبية ووقفات إسنادية في محافظات قطاع غزة رفضاً لمسيرة الاعلام
قافلة مالية من أبناء مديرية عتمة بذمار دعماً للقدس
مقتل أربعة موظفين صحيين من أعضاء فريق التطعيم ضد شلل الأطفال في هجوم إرهابي استهدفهم
نقابة الصحفيين تهنئ بعيد الصحافة العراقية وتستذكر مواقفهم البطولية ضد الإرهاب
مباراة حماسية وصعبة تجمع منتخبي العراق وإيران مساء اليوم
ورشة عمل لتفعيل دور العمل الطوعي في الأنشطة الزراعية في محافظة البيضاء
تحرّك لأحزاب وقوى وفصائل فلسطينية أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت رفضًا لمسيرة الأعلام
وزراء الخارجية العرب يجتمعون بالدوحة لمناقشة ملفي القضية الفلسطينية وسد النهضة
وسط هتافات "الموت للعرب".. "مسيرة الأعلام" الصهيونية تصل باب العامود بالقدس
الاحتلال يعتدي على الفلسطينيين عند باب العامود ويمنعهم من التجمع
غزة: الاحتلال يطلق النار وقنابل الغاز تجاه شبّان شرقي بلدة خزاعة
الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تدعو للاستنفار في كل أنحاء فلسطين لحماية الأقصى والسيادة على القدس
الاحتلال يغلق باب العمود في القدس بالحواجز الحديدية
تحذيرات إسرائيلية متزايدة من اغتيالٍ داخليٍّ قريبٍ.. رئيس الشاباك يُحذِّر في بيانٍ استثنائيٍّ من قتلٍ على خلفيّةٍ سياسيّةٍ… نتنياهو يقود حملة التحريض المسعورة ضدّ مُعارضيه لمنع تشكيل حكومةٍ دونه.. وسائط التواصل الاجتماعيّ باتت مرآةً للخطاب العنيف والتحريضيّ
حريق كبير يلتهم مركزا تجاريا في النجف والدفاع المدني يطلب دعماً من محافظتين لإخماده
المبعوث الأممي الخاص لسوريا يدين بشدة الهجوم على مستشفى بشمال سوريا
الأراضي الفلسطينية على صفيح ساخن نصرةً للقدس .. يوم غضب شامل والمقاومة تستنفر
لبنان يدعو واشنطن إلى تحريك المفاوضات مع الإحتلال حول ترسيم الحدود البحرية
الشيخ الخزعلي: قرار التصعيد ضد القوات الامريكية بدأ تطبيقه بالفعل
البيان الختامي لقمة دول الناتو يحمل مخاوف وقلقاً من الصين وروسيا
انطلاق عملية أسود الجزيرة الثانية من سبعة محاور لملاحقة ارهابيي داعش
محكمة النقض تؤيد إعدام 12 "إخوانياً" في قضية "فض رابعة"
اليمن .. سلاح الجو المسير يشن عملية هجومية على مطار أبها الدولي
الاحتلال يغلق باب العمود في القدس بالحواجز الحديدية
العلاقات الاقتصادية الروسية الإيرانية و منتدى سان بطرسبورغ
الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تدعو للاستنفار في كل أنحاء فلسطين لحماية الأقصى والسيادة على القدس
الشيخ الخزعلي يعلق على تخصيص امريكا اموالا لمن يزودها بمعلومات
غزة: الاحتلال يطلق النار وقنابل الغاز تجاه شبّان شرقي بلدة خزاعة