النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۰مشاهدات
‍ پ

الاحتلال يعتدي على الفلسطينيين عند باب العامود ويمنعهم من التجمع

قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين، وتغلق باب العامود، وتعتقل عدداً من الشبّان في القدس المحتلة، قبيل وصول مسيرة الأعلام الإسرائيلية.
رمز الخبر: ۵۲۹۷۲
تأريخ النشر: 15 June 2021

أفادت مراسلة الميادين، اليوم الثلاثاء، بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تستفزّ الفلسطينيين عند باب العامود في القدس المحتلة، من خلال منعهم من التجمع في المكان، والتضييق عليهم.

وأضافت مراسلتنا أن الفلسطينيين رفضوا الانسحاب من مكان تجمُّعهم في باب العامود، على الرغم من التهديدات التي أطلقتها القوات الإسرائيلية، مؤكدةً أن الاحتلال نشر وحدة "اليسام" في باب العمود لإجبار الفلسطينيين على المغادرة، تمهيداً لانطلاف "مسيرة الأعلام" من جانب المستوطنين.

واعتدت قوات الاحتلال بوحشية على الفلسطينيين، واعتقلت عدداً منهم في باب العامود، بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرّح.

وقالت مراسلة الميادين إن "الفلسطينيين يتصدّون لاعتداءات الاحتلال، ويصرّون على البقاء في باب العامود".

ودفع الاحتلال مزيداً من جنوده إلى باب العامود لإجبار الفلسطينيين على المغادرة، ومنع صحافيين، بينهم مصور قناة الميادين، من الاقتراب من الحشود الفلسطينية.

كذلك، أغلق الاحتلال باب العامود بالحواجز الحديدية، ومنع الفلسطينيين من التجمع فيه، لتسهيل مرور مسيرة المستوطنين.

بالتزامن، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأهالي في شارع نابلس في القدس المحتلة.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مراسل الميادين بأن المتطرف يهودا غليك اقتحم باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، مشيراً إلى أن اقتحام غليك للأقصى يأتي وسط توتر شديد قبل ساعات من مسيرة الأعلام للمستوطنين في القدس المحتلة.

وأكّدت فصائل فلسطينية تأهُّب المقاومة للردّ على اعتداءات الاحتلال والدفاع عن المقدَّسات، تزامناً مع ترقُّب انطلاق مسيرة الأعلام للمستوطنين في القدس المحتلة.

المصدر:الميادين 

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مواطنون وقياديون في المقاومة يؤكدون أن القدس خط أحمر خلال مسيرات غزة
رئيس اتحاد النقل البري: طالما هناك محروقات لماذا لا يتم توزيعها؟
مسيرات شعبية ووقفات إسنادية في محافظات قطاع غزة رفضاً لمسيرة الاعلام
قافلة مالية من أبناء مديرية عتمة بذمار دعماً للقدس
مقتل أربعة موظفين صحيين من أعضاء فريق التطعيم ضد شلل الأطفال في هجوم إرهابي استهدفهم
نقابة الصحفيين تهنئ بعيد الصحافة العراقية وتستذكر مواقفهم البطولية ضد الإرهاب
مباراة حماسية وصعبة تجمع منتخبي العراق وإيران مساء اليوم
ورشة عمل لتفعيل دور العمل الطوعي في الأنشطة الزراعية في محافظة البيضاء
تحرّك لأحزاب وقوى وفصائل فلسطينية أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت رفضًا لمسيرة الأعلام
وزراء الخارجية العرب يجتمعون بالدوحة لمناقشة ملفي القضية الفلسطينية وسد النهضة
وسط هتافات "الموت للعرب".. "مسيرة الأعلام" الصهيونية تصل باب العامود بالقدس
الاحتلال يعتدي على الفلسطينيين عند باب العامود ويمنعهم من التجمع
غزة: الاحتلال يطلق النار وقنابل الغاز تجاه شبّان شرقي بلدة خزاعة
الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تدعو للاستنفار في كل أنحاء فلسطين لحماية الأقصى والسيادة على القدس
الاحتلال يغلق باب العمود في القدس بالحواجز الحديدية
تحذيرات إسرائيلية متزايدة من اغتيالٍ داخليٍّ قريبٍ.. رئيس الشاباك يُحذِّر في بيانٍ استثنائيٍّ من قتلٍ على خلفيّةٍ سياسيّةٍ… نتنياهو يقود حملة التحريض المسعورة ضدّ مُعارضيه لمنع تشكيل حكومةٍ دونه.. وسائط التواصل الاجتماعيّ باتت مرآةً للخطاب العنيف والتحريضيّ
حريق كبير يلتهم مركزا تجاريا في النجف والدفاع المدني يطلب دعماً من محافظتين لإخماده
المبعوث الأممي الخاص لسوريا يدين بشدة الهجوم على مستشفى بشمال سوريا
الأراضي الفلسطينية على صفيح ساخن نصرةً للقدس .. يوم غضب شامل والمقاومة تستنفر
لبنان يدعو واشنطن إلى تحريك المفاوضات مع الإحتلال حول ترسيم الحدود البحرية
الشيخ الخزعلي: قرار التصعيد ضد القوات الامريكية بدأ تطبيقه بالفعل
البيان الختامي لقمة دول الناتو يحمل مخاوف وقلقاً من الصين وروسيا
انطلاق عملية أسود الجزيرة الثانية من سبعة محاور لملاحقة ارهابيي داعش
محكمة النقض تؤيد إعدام 12 "إخوانياً" في قضية "فض رابعة"
اليمن .. سلاح الجو المسير يشن عملية هجومية على مطار أبها الدولي
الاحتلال يغلق باب العمود في القدس بالحواجز الحديدية
العلاقات الاقتصادية الروسية الإيرانية و منتدى سان بطرسبورغ
الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تدعو للاستنفار في كل أنحاء فلسطين لحماية الأقصى والسيادة على القدس
الشيخ الخزعلي يعلق على تخصيص امريكا اموالا لمن يزودها بمعلومات
غزة: الاحتلال يطلق النار وقنابل الغاز تجاه شبّان شرقي بلدة خزاعة