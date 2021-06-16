غزة: الاحتلال يطلق النار وقنابل الغاز تجاه شبّان شرقي بلدة خزاعة

أفادت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء، بأنّ قوات الاحتلال أطلقت النار وقنابل الغاز تجاه شبان شرقي بلدة خزاعة جنوبي قطاع غزة.

وأكدت إلى أنّ الشبان تمكنوا من قص أجزاء من السياج الفاصل.

وأعلنت، في وقت سابق، وحدات المقاومة الشعبية الخشنة في قطاع غزة النفير بين صفوف عناصرها في كافة مناطق القطاع وعودة فعاليات الإرباك الليلي؛ نصرة للمسجد الأقصى.

على المقلب الآخر، قالت وسائل إعلام العدو أن جيشها قرر تعزيز طواقم الإطفاء في فرقة غزة، استعدادًا لاحتمال إطلاق بالونات حارقة من القطاع، وجاء ذلك بعد الانتهاء من جلسة تقدير موقف بحسب القناة السابعة العبرية.

وعليه، دفع جيش الاحتلال بالمزيد من قواته إلى الحدود مع قطاع غزة تحسبًا لتصعيد أمني متزامن مع ما يسمى "مسيرة الأعلام".

يشار إلى أن ما يسمى وزير الأمن الداخلي الصهيوني الجديد عومر بارليف وافق، مساء أمس، بشكل نهائي على مخطط تنظيم مسيرة الأعلام الاستفزازية اليوم الثلاثاء، ووفق المسار المحدد لها بمرورها من ساحة باب العامود وأداء الرقصة من هناك.

بدورها، حذرت فصائل المقاومة ب غزة من تفجر الأوضاع في حال سمح للمسيرة بالمرور من البلدة القديمة، وكذلك باب العامود، حيث وافقت الشرطة الصهيونية على هذا المسار للمسيرة.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن الجيش الصهيوني يخشى من إطلاق الصواريخ اليوم الثلاثاء ردًا على مسيرة الأعلام التي ستنظم من أمام ساحة باب العامود في القدس .

وفي أعقاب ذلك، عزز جيش الاحتلال من نشره بطاريات القبة الحديد في "غلاف قطاع غزة".

ودعا رئيس أركان جيش العدو الصهيوني أفيف كوخافي، أمس الاثنين، قادة جيشه إلى الاستعداد لـ"استئناف الأعمال العسكرية في غزة".

وقال كوخافي: "الوضع في الساحة الفلسطينية متفجر، ونحن نستعد لاحتمال استئناف القتال مجددًا بغزة، وبالنسبة لنا فإن ما كان لن يكون كما كان" على حد تعبيره.

المصدر:الهدف