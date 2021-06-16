النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۲مشاهدات
‍ پ

غزة: الاحتلال يطلق النار وقنابل الغاز تجاه شبّان شرقي بلدة خزاعة

أفادت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء، بأنّ قوات الاحتلال أطلقت النار وقنابل الغاز تجاه شبان شرقي بلدة خزاعة جنوبي قطاع غزة.
رمز الخبر: ۵۲۹۷۱
تأريخ النشر: 15 June 2021

وأكدت إلى أنّ الشبان تمكنوا من قص أجزاء من السياج الفاصل.

وأعلنت، في وقت سابق، وحدات المقاومة الشعبية الخشنة في قطاع غزة النفير بين صفوف عناصرها في كافة مناطق القطاع وعودة فعاليات الإرباك الليلي؛ نصرة للمسجد الأقصى.

على المقلب الآخر، قالت وسائل إعلام العدو أن جيشها قرر تعزيز طواقم الإطفاء في فرقة غزة، استعدادًا لاحتمال إطلاق بالونات حارقة من القطاع، وجاء ذلك بعد الانتهاء من جلسة تقدير موقف بحسب القناة السابعة العبرية.

وعليه، دفع جيش الاحتلال بالمزيد من قواته إلى الحدود مع قطاع غزة تحسبًا لتصعيد أمني متزامن مع ما يسمى "مسيرة الأعلام".

يشار إلى أن ما يسمى وزير الأمن الداخلي الصهيوني الجديد عومر بارليف وافق، مساء أمس، بشكل نهائي على مخطط تنظيم مسيرة الأعلام الاستفزازية اليوم الثلاثاء، ووفق المسار المحدد لها بمرورها من ساحة باب العامود وأداء الرقصة من هناك.

بدورها، حذرت فصائل المقاومة ب غزة من تفجر الأوضاع في حال سمح للمسيرة بالمرور من البلدة القديمة، وكذلك باب العامود، حيث وافقت الشرطة الصهيونية على هذا المسار للمسيرة.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن الجيش الصهيوني يخشى من إطلاق الصواريخ اليوم الثلاثاء ردًا على مسيرة الأعلام التي ستنظم من أمام ساحة باب العامود في القدس .

وفي أعقاب ذلك، عزز جيش الاحتلال من نشره بطاريات القبة الحديد في "غلاف قطاع غزة".

ودعا رئيس أركان جيش العدو الصهيوني أفيف كوخافي، أمس الاثنين، قادة جيشه إلى الاستعداد لـ"استئناف الأعمال العسكرية في غزة".

وقال كوخافي: "الوضع في الساحة الفلسطينية متفجر، ونحن نستعد لاحتمال استئناف القتال مجددًا بغزة، وبالنسبة لنا فإن ما كان لن يكون كما كان" على حد تعبيره.

المصدر:الهدف

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مواطنون وقياديون في المقاومة يؤكدون أن القدس خط أحمر خلال مسيرات غزة
رئيس اتحاد النقل البري: طالما هناك محروقات لماذا لا يتم توزيعها؟
مسيرات شعبية ووقفات إسنادية في محافظات قطاع غزة رفضاً لمسيرة الاعلام
قافلة مالية من أبناء مديرية عتمة بذمار دعماً للقدس
مقتل أربعة موظفين صحيين من أعضاء فريق التطعيم ضد شلل الأطفال في هجوم إرهابي استهدفهم
نقابة الصحفيين تهنئ بعيد الصحافة العراقية وتستذكر مواقفهم البطولية ضد الإرهاب
مباراة حماسية وصعبة تجمع منتخبي العراق وإيران مساء اليوم
ورشة عمل لتفعيل دور العمل الطوعي في الأنشطة الزراعية في محافظة البيضاء
تحرّك لأحزاب وقوى وفصائل فلسطينية أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت رفضًا لمسيرة الأعلام
وزراء الخارجية العرب يجتمعون بالدوحة لمناقشة ملفي القضية الفلسطينية وسد النهضة
وسط هتافات "الموت للعرب".. "مسيرة الأعلام" الصهيونية تصل باب العامود بالقدس
الاحتلال يعتدي على الفلسطينيين عند باب العامود ويمنعهم من التجمع
غزة: الاحتلال يطلق النار وقنابل الغاز تجاه شبّان شرقي بلدة خزاعة
الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تدعو للاستنفار في كل أنحاء فلسطين لحماية الأقصى والسيادة على القدس
الاحتلال يغلق باب العمود في القدس بالحواجز الحديدية
تحذيرات إسرائيلية متزايدة من اغتيالٍ داخليٍّ قريبٍ.. رئيس الشاباك يُحذِّر في بيانٍ استثنائيٍّ من قتلٍ على خلفيّةٍ سياسيّةٍ… نتنياهو يقود حملة التحريض المسعورة ضدّ مُعارضيه لمنع تشكيل حكومةٍ دونه.. وسائط التواصل الاجتماعيّ باتت مرآةً للخطاب العنيف والتحريضيّ
حريق كبير يلتهم مركزا تجاريا في النجف والدفاع المدني يطلب دعماً من محافظتين لإخماده
المبعوث الأممي الخاص لسوريا يدين بشدة الهجوم على مستشفى بشمال سوريا
الأراضي الفلسطينية على صفيح ساخن نصرةً للقدس .. يوم غضب شامل والمقاومة تستنفر
لبنان يدعو واشنطن إلى تحريك المفاوضات مع الإحتلال حول ترسيم الحدود البحرية
الشيخ الخزعلي: قرار التصعيد ضد القوات الامريكية بدأ تطبيقه بالفعل
البيان الختامي لقمة دول الناتو يحمل مخاوف وقلقاً من الصين وروسيا
انطلاق عملية أسود الجزيرة الثانية من سبعة محاور لملاحقة ارهابيي داعش
محكمة النقض تؤيد إعدام 12 "إخوانياً" في قضية "فض رابعة"
اليمن .. سلاح الجو المسير يشن عملية هجومية على مطار أبها الدولي
الاحتلال يغلق باب العمود في القدس بالحواجز الحديدية
العلاقات الاقتصادية الروسية الإيرانية و منتدى سان بطرسبورغ
الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تدعو للاستنفار في كل أنحاء فلسطين لحماية الأقصى والسيادة على القدس
الشيخ الخزعلي يعلق على تخصيص امريكا اموالا لمن يزودها بمعلومات
غزة: الاحتلال يطلق النار وقنابل الغاز تجاه شبّان شرقي بلدة خزاعة