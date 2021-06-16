الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تدعو للاستنفار في كل أنحاء فلسطين لحماية الأقصى والسيادة على القدس

أصدرت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة بقطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، نداءً لأبناء شعبنا الفلسطيني، لاعتبار اليوم الثلاثاء 15حزيران يوما لحماية الأقصى والسيادة الوطنية على القدس وللغضب والاستنفار في جميع أنحاء فلسطين ومخيمات الشتات انتصاراٌ للقدس

ودعت الهيئة في بيان لها وصل "الهدف" نسخة عنه، الشباب الثائر المستند لجماهير شعبنا الثائرة والمنتفضة في كل مكان للتصدي للاحتلال وقطعان المستوطنين بعد إعلانهم عن تنظيم مسيرة الأعلام مساء اليوم، والتي تعتبر تعدياً صارخاً على مقدساتنا، وعلى عاصمتنا الأبدية.

وشددت الهيئة على عدم السماح للاحتلال وقطعان المستوطنين بانتهاك حرمة المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

ودعت الهيئة جماهير شعبنا للزحف والنفير لحماية المسجد الأقصى، كما ودعت الشباب الثائر بالضفة الغربية الى التصدي لعربدة المستوطنين، وافشال مسيرة الأعلام.

ووجهت الهيئة في بيانها دعوة لجماهير الأمة العربية والإسلامية واحرار العالم للتحرك رفضا لهذه التظاهرة الاستفزازية والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية

المصدر:الهدف