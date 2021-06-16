الاحتلال يغلق باب العمود في القدس بالحواجز الحديدية

أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، منطقة باب العمود بالقدس بالحواجز الحديدية حيث من المتوقع مرور مسيرة المستوطنين مساء اليوم.

وأفادت مصادر محلية بالقدس أن قوات الاحتلال تواصل منع الشبان الفلسطينيين من التجمع في باب العمود لتسهيل مرور مسيرة المستوطنين.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت عددا من متاجر المواطنين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، تمهيداً لاقتحام المستوطنين ضمن ما يسمى "بمسيرة الأعلام".

يشار أنه سيقيم مستوطنون متطرفون مساء اليوم الثلاثاء "مسيرة الاعلام" في مدينة القدس المحتلة، حيث ستمر المسيرة بالقرب من منطقة باب العمود.

جدير ذكره أن الاحتلال أجل هذه المسيرة سابقاً بتاريخ 10-5-2021 بعد اندلاع معركة سيف القدس مع الاحتلال ورد المقاومة على جرائم الاحتلال بحق القدس والمسجد الاقصى المبارك في حينها.

المصدر:فلسطين الآن