وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقة مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

بحث الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين خلال لقائه جاغان تشاباغين الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر اليوم العلاقات بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد وأهمية تعزيزها في إطار مذكرة التفاهم التي تحدد الوضع القانوني للاتحاد في سورية.

وكالة تبناك الإخبارية_ أشار الوزير المقداد خلال لقائه الوفد برئاسة تشاباغين في العاصمة دمشق اليوم الثلاثاء إلى ضرورة تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات.

ولفت إلى "استعداد الدولة السورية لتنمية التعاون مع الاتحاد وغيره من المنظمات المعنية بمتابعة الاحتياجات الانسانية للشعب السوري بما يساعد في التخفيف من آثار الجرائم التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية المسلحة بدعم من قوى إقليمية ودولية معروفة للجميع إضافة إلى الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة من الولايات المتحدة والدول الغربية على سوريا والتي تستهدف الشعب السوري بالدرجة الأولى."

من جانبه، أشار الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى الجهود التي يبذلها الاتحاد في المجال الإنساني، مؤكدا نيته وضع آليات للانتقال من المساعدات الإنسانية الإغاثية إلى تحسين سبل المعيشة للمواطنين، منوها بالجهود التي يقوم بها السوريون للعودة إلى حياتهم الطبيعية وبناء مستقبلهم.