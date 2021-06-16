اشربوا الماء.. رونالدو يغضب شركة كوكاكولا بعد إزاحته مشروبها الغازي من أمامه خلال مؤتمر صحفي

أثار نجم كرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الكثير من الجدل عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أبعد زجاجات مشروب "كوكا كولا" من أمامه خلال مؤتمر صحفي.

وكان رونالدو وخلال مؤتمره الصحفي الذي عقده قبل مباراة فريقه مع منتخب المجر التي تستضيفها العاصمة المجرية مساء اليوم في إطار نهائيات كأس الأمم الأوروبية قد أبعد زجاجتي "كوكا كولا".

وقال رونالدو وهم يقوم بتلك الحركة "اشربوا الماء" في إشارة منه إلى أن تلك المشروبات الغازية لديها مضار صحية عديدة، كما ذكر ذلك الكثير من خبراء التغذية والطب.

وقد يؤدي تصرف النجم البرتغالي إلى حدوث أزمة باعتبار أن شركة "كوكا كولا" تعد أحد أهم الرعاة الرسميين لبطولة "يورور 2020"، إذ أنه وبموجب العقود يجب الترويج لها خلال المؤتمرات الصحفية التي يعقدها المدربون واللاعبون قبل المباريات و بعدها.

واشتهر "صاروخ ماديرا" بكراهيته للمشروبات الغازية بشكل عام، واعتاد على مهاجمتها في العديد من أحاديثه ولقاءاته الإعلامية، ففي إحدى المرات قال لصحيفة برتغالية: "لا أعلم فيما إذا كان ابني سيصبح لاعب كرة قدم جيد، أحياناً يتناول مشروبات غازية، ويأكل رقائق البطاطس رغم معرفتة بأن ذلك يزعجني كثيرا".

وأضاف: "في بعض الأحيان أخبره بعد أن يقوم بتلك التصرفات بأن يقفز في الماء البارد بعد اللعب حتى يتعافى بشكل أفضل، ولكنه يقول إن الجو بارد جداً بالنسبة له.ولكن لا بأس، فهو يبلغ من العمر 10 أعوام فقط".

من ناحية أخرى، رفض "الدون" البالغ من العمر 36 عاما الكشف عن مستقبله بعد أن تحدثت تقارير إعلامية كثير عن رغبته في الرحيل عن نادي "يوفنتوس" الإيطالي بعد أمضى برفقته عامين، وقبل عام على انتهاء عقده مع "السيدة العجوز".

وتابع: "ما سيحد لي في هذا الصيف سيكون الأفضل"، رافضا الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وكانت بعض المصادر تحدثت عن رغبة رونالدو في الرحيل إلى فرنسا للعب مع نادي باريس سان جيرمان الذي قد يضطر إلى بيع نجمه الشاب، كيليان مبابي، خاصة وأن الأخير يرفض حتى الآن تجديد عقده ويلمح إلى رغبته في اللعب لصالح ريال مدريد الإسباني.