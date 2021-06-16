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السيسي يطلع على مشروعات تطوير القاهرة التاريخية وتوسعة الطريق الساحلي "إسكندرية - مطروح"

اطلع رئيس مصر عبدالفتاح السيسي، على الموقف التنفيذي لتطوير قطاعات الطرق الرئيسية بالساحل الشمالي، بما فيها الطريق الساحلي إسكندرية - مطروح، والذي سيتم تطويره وتوسعته ليصبح 6 حارات بكل اتجاه. ووجه بضمان توفير جميع عوامل الأمان على هذا الطريق.
رمز الخبر: ۵۲۹۶۱
تأريخ النشر: 15 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيس، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن "الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى مصر، خاصةً فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة، وقطاعات الطرق والمرافق والإسكان."

وعرض وزير الإسكان "الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات والبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال بمدينة أسوان الجديدة، بما فيها الممشى السياحي والحديقة الشاطئية والمسرحين المكشوف والروماني، فضلاً عن مدينة المنصورة الجديدة، بما فيها جامعة المنصورة الجديدة والمدرسة الدولية، بالإضافة إلى مدينة الجلالة، بما فيها منطقة الأبراج الجديدة."

كما اطلع الرئيس السيسي على المشروعات الجارية "لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، والتي تهدف لاستعادة الوجه الحضاري للمنطقة، وجعلها منطقة جذب سياحي وترفيهي وثقافي، بما فيها عملية التطوير الجارية في سور مجرى العيون."

واطلع أيضًا على "الموقف التنفيذي لتطوير قطاعات الطرق الرئيسية بالساحل الشمالي، بما فيها الطريق الساحلي إسكندرية / مطروح، والذي سيتم تطويره وتوسعته ليصبح 6 حارات في كل اتجاه، حيث وجه الرئيس بضمان توفير كافة عوامل الأمان على هذا الطريق، وتحقيق أكبر عرض للحارات المرورية لاستيعاب الحركة المرورية الكثيفة على الطريق."

كما تم استعراض "الأعمال الإنشائية للعاصمة الإدارية الجديدة، وما تشمله من أحياء سكنية، وكذا الحي الحكومي، والمال والأعمال، والأبراج الفندقية، والنهر الأخضر، والبرج الأيقوني الأطول في أفريقيا، فضلاً عن أعمال المرافق الأساسية".

هذا وعرض وزير الإسكان "سير العمل بمدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والمدينة التراثية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والطرق وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا."

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