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قوات الاحتلال تمنع دخول الفلسطينيين للبلدة القديمة في القدس تمهيدًا لمسيرة الأعلام

أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، منطقة باب العمود بالقدس بالحواجز الحديدية حيث من المتوقع مرور مسيرة المستوطنين مساء اليوم.
رمز الخبر: ۵۲۹۶۰
تأريخ النشر: 15 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بمنع دخول المواطنين للبلدة القديمة عبر باب الساهرة، وقامت بطرد المصلين من ساحات المسجد الأقصى والتضييق على المرابطين بالتزامن مع اقتحام المستوطنين.

كما اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على الشبان المتواجدين في منطقة باب العمود أحد أبواب البلدة القديمة بالقدس المحتلة واعتقلت شابين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال هاجمت المتواجدين في منطقة باب العمود وحاولت اخلاءهم من المنطقة بالقوة واعتدت عليهم بالعصي، كما اعتقلت الشابين أحمد عبد عطية، وحسين محمود عطية، من سكان بلدة العيسوية شمالي القدس خلال تواجدهما في باب العمود ودققت في هويتيهما واقتادتهما إلى أحد مراكز الاعتقال.

وفي السياق، أفادت قناة كان العبرية، أن الشرطة الإسرائيلية، تقوم بإغلاق العديد من المتاجر في البلدة القديمة بالقدس والتي تقع على طول طريق مسيرة الأعلام المخطط لها مساء يوم الثلاثاء.

يذكر أن، مسيرة الأعلام الاسرائيلية ستمر مساء اليوم من شوارع القدس بتنظيم من اليمين الاسرائيلي.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي دفعت، بتعزيزات عسكرية وشرطية واسعة إلى مدينة القدس المحتلة، لا سيما البلدة القديمة منها، وسط دعوات القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 48، إلى التصدي وإفشال ما تسمى "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية التي ستنطلق عند الساعة الـ5 مساء ويقودها آلاف المستوطنين المتطرفين.

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