قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين في باب العامود لتفريقهم تمهيدًا لدخول المستوطنين

اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلية على الشبان في منطقة باب العامود بالهروات في محاولة لتفريقهم وإخلاء المكان للتمهيد لدخول المستوطنين ضمن ما يُسمى بـ "مسيرة الأعلام" المقررة بعد حوالي الساعتين من الآن.

وكالة تبناك الإخبارية_ كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين هما أحمد عبد عطية، وحسين محمود عطية، من سكان بلدة العيسوية شمالي القدس، خلال تواجدهما في محيط باب العامود بالقدس ودققت في هويتيهما واقتادتهما إلى أحد مراكز الاعتقال.

ودفعت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بتعزيزات أمنية كبيرة إلى مدينة القدس المحتلة، وخصوصًا في أزقة البلدة القديمة ومنطقة باب العامود، قبل "مسيرة الأعلام" الاستفزازية التي ينظمها المستوطنون.

يأتي ذلك وسط دعوات القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية وأراضي عام 48، إلى التصدي وإفشال هذه المسيرة الإسرائيلية التي ستنطلق عند الساعة الـ5 مساء ويقودها آلاف المستوطنين المتطرفين.

وذكرت مصادر محلية أن أهالي الـ48 في الداخل المحتل بدؤوا بالتوجه إلى القدس للتصدي للمسيرة التي سيقودها المستوطنون في أزقة البلدة القديمة بالقدس وفي ساحات باب العامود مساء اليوم.

وأكدت أن حوالي 20 حافلة من الداخل الفلسطيني وصل بعضها إلى القدس وسيصل البعض الآخر خلال الساعات القادمة.

وفرضت شرطة الاحتلال تشديدات أمنية على بوابات المسجد الأقصى، وتضيّق بشكل خاص على الشبان، وتحتجز بطاقات هويات بعضهم عند دخولهم الحرم. كما تتواصل اقتحامات المستوطنين، بحماية الشرطة، لباحات المسجد الأقصى منذ صباح اليوم ولغاية الآن.

كما أفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال واصلت بالانتشار في القدس القديمة ومحيطها، وعلى مداخلها، وقطعت الطرق أمام المواطنين والمارة بمتاريس حديدة، في باب العامود، والمصرارة، وشارع السلطان سليمان، ودققت في هويات الشبان.

وعلى مدى الأيام الماضية، حذر المسؤولون والفصائل الفلسطينية من مغبة السماح لهذه المسيرة التي تُنظم بمناسبة ذكرى احتلال إسرائيل للقدس، محملين الحكومة الصهيونية مسؤولية التداعيات التي ستنجم عنها.