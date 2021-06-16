وفد المؤتمر القومي الاسلامي يلتقي قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق

وكالة تبناك الإخبارية_ بارك الوفد بالانتصار الذي تحقق بمعركة سيف القدس، حيث رحب خالد عبد المجيد الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني بالأمناء في المجلس والذين قدموا لسوريا للتهنئة بالانتخابات الرئاسية وبالانتصار في معركة سيف القدس.

وفي كلمة له قال منسق المؤتمر القومي الاسلامي خالد السفياني إن الزيارة والالتقاء مع قادة الفصائل الفلسطينية جاء للاحتفاء بعيد المقاومة والتحرير والتهنئة بالنصر بمعركة سيف القدس.

وعبر مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله عمار الموسوي، عن الفخر والاعتزاز بما حدث بمعركة سيف القدس وهنأ الشعب الفلسطيني بالانتصار.

وشكر الموسوي كل الدول الداعمة للمقاومة وعلى رأسها سوريا وإيران مبينا انه لولا ارادة الشعب الفلسطيني ما كان تمرغ انف العدو بالتراب.

وأشاد الموسوي بانجاز المقاومة ووضعها تل ابيب تحت النار.

وقال الموسوي "هؤلاء الصهاينة الذين كانوا يمنون النفس بالأمان أصبحو يفرون لا يلوون على شيء".

وحول معركة سيف القدس، قال الموسوي "قوى المقاومة الفلسطينية لم تترك لوحدها بل كان هناك استعداد للدخول بالمعركة اذا اقتضت الحاجة ".