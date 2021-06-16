المرجعيات والجهات التي تتطوع للمساعدة بتأليف الحكومة مدعوة الى الإستناد للدستور

وكالة تبناك الإخبارية: أوضح مكتب الاعلام في ​رئاسة الجمهورية اللبنانية​، في بيان، انه "في الوقت الذي يتطلع فيه ​اللبنانيون​ الى تشكيل حكومة جديدة تنكب على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في البلاد، تطالعنا من حين الى آخر

تصريحات ومواقف من مرجعيات مختلفة تتدخل في عملية التأليف، متجاهلة قصداً أو عفواً ما نصّ عليه ​الدستور​، حيث أن ثمة معطيات برزت خلال الأيام الماضية تجاوزت القواعد الدستورية والأصول المعمول بها فإن المرجعيات والجهات التي تتطوع مشكورة للمساعدة في تأليف ​الحكومة​، مدعوة الى الاستناد الى الدستور والتقيد بأحكامه وعدم التوسع في تفسيره لتكريس اعراف جديدة ووضع قواعد لا تأتلف معه".

ولفتت الرئاسة الى أن "رئاسة الجمهورية التي تجاوبت مع الكثير من الطروحات التي قدمت لها ل​تحقيق​ ولادة طبيعية للحكومة وتغاضت عن الكثير من الإساءات والتجاوزات ترى ان الزخم المصطنع الذي يفتعله البعض في مقاربة ملف التشكيل لا أفق له إذا لم يسلك الممر الوحيد المنصوص في المادة 53 الفقرات 2 و3 و4 و5 من الدستور، فهل ما يصدر من مواقف وتدخلات تعيق عملية التأليف يخدم مصلحة اللبنانيين الغارقين في أزمة معيشية واقتصادية لا سابق لها، ويحقق حاجاتهم الانسانية والاجتماعية الملحة، والتي لا حلول جدية لها، إلا من خلال حكومة انقاذية جديدة"؟.