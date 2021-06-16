انطلاق قافلة تضامنية من ولاية غرداية إلى أهالي غزة

انطلقت قافلة تضامنية، يوم امس الاثنين، من ولاية غرداية، متوجهة نحو قطاع غزة، في إطار روابط التضامن بين البلدين، حملت مساعدات غذائية وطبية.

وكالة تبناك الإخبارية_ أشرف والي غرداية الجزائرية، بوعلام عمراني، يرافقه رئيس المجلس الشعبي الولائي، على إعطاء إشارة انطلاق القافلة التضامنية لنصرة الشعب الفلسطيني، أمس الاثنين، بحضور مدير التجارة، والهلال الأحمر الجزائري.

وتضم هذه القافلة المنظمة من قبل مديرية التجارة لولاية غرداية، مختلف المواد غذائية وألبسة بالإضافة إلى عتاد يتضمن 240 مولد كهربائي.

وقال والي غرداية ان هذه القافلة "تندرج في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني والتي من شأنها تخفيف معاناة مواطني غزة".

وأعلن المشاركون، أن هذه المبادرة "تمثل تقليدًا من تقاليد الشعب الجزائري تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق والمواقف الثابتة للدولة الجزائرية تجاه القضية الفلسطينية".