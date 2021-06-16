منحة 200 دينار وصرف مساعدات استثنائية .. الإعلان عن اجراءات دعم القطاعات المتضررة جراء الحجر

عقد وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، محمد الطرابلسي، أمس الاثنين، ندوة صحفية أعلن خلالها عن سلسلة إجراءات اجتماعية متعلقة بمساعدة القطاعات والفئات الأكثر تضرّرًا جراء الحجر الصحي الشامل للفترة الممتدة من 9 إلى 16 أيار/مايو 2021.

وكالة تبناك الإخبارية_ في الندوة، تم إقرار مساعدات مالية ومنح من فئة 200 دينار تُسند حسب وضعية الشخص أو المؤسسة المتضررة، أصحاب الباتيندا والأجراء.

ووفق بيان حكومي، فإنه "للحصول على هذه المساعدات تتمّ عملية التسجيل اجباريا عبر المنصة الرقمية helpentreprise.social.tn.".

وأوضح البيان أن "عملية صرف المنح للمنتفعين سيكون عن طريق حوالات بريدية تبقى سارية المفعول لمدّة 3 أشهر وتتمّ عبر دفوعات وذلك بعد تلقي ارسالية قصيرة."

وتابع: كما يمكن للعاملين لحسابهم الخاص والمؤسسات الاقتصادية المعنية تسجيل أجرائهم بالمنصة الرقمية شريطة أن يكون لهم رقم انخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمؤجرين.

وختم البيان انه "بالنسبة للأجراء الأجانب المقيمين بتونس ضرورة التسجيل عبر بطاقة الإقامة بالمنصة الرقمية".