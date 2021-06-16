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وزير الخارجية المصري يلتقي أمير قطر حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي

استقبل أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى الدوحة، حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
رمز الخبر: ۵۲۹۵۳
تأريخ النشر: 15 June 2021

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "حاملاً رسالة من السيد الرئيس‫ عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية ‫سامح شكري يلتقي سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، خلال زيارته الحالية إلى الدوحة".

وأفادت مصادر صحافية بأن "أمير البلاد تسلم رسالة خطية من رئيس مصر، تتصل بدعم العلاقات بين البلدين وأوجه تعزيزها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية".

وكان شكري قد بدأ أمس زيارته إلى الدوحة حاملًا رسالة من الرئيس المصري إلى أمير قطر بشأن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية في أعقاب التوقيع على بيان العلا، في 5 كانون الثاني/يناير 2021، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.

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