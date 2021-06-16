رسول: الكاظمي وجّه بضرورة العمل الجاد بين الأجهزة الأمنية والقضائية

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، اللواء يحيى رسول، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد على العمل الجاد بين الأجهزة الأمنية والقضائية للتحقيق بملف قتل ناشطين مدنيين.

وكالة تبناك الإخبارية_ ذكر اللواء رسول خلال مؤتمر صحفي ان "الكاظمي أصدر توجيهات عدّة خلال زيارته لمحافظة ذي قار"، مؤكدا ان "رئيس الوزراء وجه بضرورة العمل الجاد بين اجهزة الامن والقضاء للتحقيق بملف قتل الناشطين، كما وجَّه بضرورة الاهتمام بأرزاق الجيش".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية ألقت القبض على العديد من المطلوبين والمتهمين بقضايا مختلفة في شهر حزيران الحالي، أضافة إلى العثور على 169 عبوة ناسفة و42 وكراً ومخبأً و36 كدس عتاد، فضلاً عن قتل 3 إرهابيين والعثور على 52 قطعة سلاح خفيف".

وفيما يخص ذكرى صدور فتوى المرجعية التي انطلقت على اثر سيطرة ارهابيي داعش على عدد من محافظات العراق قبل سنوات، قال رسول ان "ذكرى فتوى الجهاد الكفائي ستبقى نبراساً في وحدتنا لمواجهة بقايا داعش".