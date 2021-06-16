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مدبولي لوزير الصناعة السعودي: الحكومة مستمرة في توفير المناخ الجيد للاستثمار

أعلن رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي خلال لقائه اليوم الثلاثاء وزير الصناعة السعودي، أن الحكومة مستمرة في توفير المناخ الجيد للاستثمار، وقال: "نعمل على مواجهة أي إجراءات بيروقراطية قد تعطل الاستثمار".
رمز الخبر: ۵۲۹۵۱
تأريخ النشر: 15 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ التقى رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، بوزير التجارة والصناعة السعودي ماجد القصبي، والسفير السعودي لدى القاهرة أسامة النقلي، والرئيس التنفيذي لبرنامج الشركات الوطنية بالسعودية بدر البدر، ورئيس مجلس الأعمال السعودي-المصري بندر العامري.

وحضر اللقاء وفق بيان صادر عن مكتب مدبولي الاعلامي، كل من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، والسفير المصري لدى الرياض أحمد فاروق، وذلك على هامش زيارة الوفد السعودي للقاهرة للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ 17 للجنة التجارية المصرية-السعودية المشتركة.

واستهل مدبولي اللقاء "بالترحيب بالوفد السعودي، الذي تأتي زيارته تعزيزاً للعلاقات المتميزة بين البلدين، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارة بشكل خاص، في ضوء اللقاء الذي عقد مؤخراً بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مؤكداً أن ذلك سيؤثر بشكل إيجابي في دفع مجالات التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "هناك لجنة مشكلة حالياً بين مسؤولي البلدين، قامت بحل العديد من المشكلات التي واجهت المستثمرين"، مؤكداً في هذا السياق، "استمرار الحكومة المصرية في توفير المناخ الجيد للاستثمار، وأن هناك ملفات يتم حسمها تباعاً خلال اجتماعات مجلس الوزراء،" ومعرباً عن تطلعه لدفع علاقات التعاون بين صندوق الاستثمار السعودي والصندوق السيادي المصري.

من جانبه، أكد القصبي، أن "الانطباع السائد حالياً هو أن مصر فيها حراك إيجابي، وبها تطور، وهناك جدية لحل المعوقات"، مشيراً إلى أنه والوفد المرافق له اجتمع اليوم مع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الاستثمار، ورجال الأعمال، واستمع إلى مقترحاتهم.

وأضاف الوزير السعودي، أن سفراء مصر الحقيقيين هم المستثمرون الموجودون في مصر، وعندما يكون مناخ الاستثمار جيداً، فهذه أفضل دعاية لمصر. كما نوه إلى أنه يصطحب معه في هذه الزيارة 35 من رجال أعمال السعودية، ولولا ظروف جائحة كورونا، لاصطحب معه عددا أكبر، وفق قوله.

وبيّن وزير التجارة والصناعة السعودي أن ثلث رجال الأعمال المرافقين له لديهم توسعات لمشروعاتهم في مصر، ولديهم بعض التحديات نعمل معاً على تذليلها بهدف انطلاق هذه الاستثمارات.

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