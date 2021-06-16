انطلاق عملية أسود الجزيرة الثانية من سبعة محاور لملاحقة ارهابيي داعش

وكالة تبناك الإخبارية_ وفق بيان للإعلام الأمني ووزارة الدفاع العراقية، فقد شرعت قيادة عمليات صلاح الدين والقطعات الملحقة بها من خلال (مقر القيادة، فصيل الاستطلاع، سرية الهندسة، سرية المشاة الآلية، لواء المشاة التسعون الفرقة الرابعة عشرة الأفواج الأول والثاني والثالث، الفوج الأول لواء المشاة السادس والستون الفرقة العشرون، وفوج سوات مديرية شرطة صلاح الدين) بمهمة تفتيش للمنطقة المحصورة بين طريقي بيجي – حديثة جنوباً لغاية الحدود الفاصلة من قيادة عمليات غرب نينوى شمالاً ولغاية الحافة الشرقية والغربية لوادي الثرثار، لفرض الأمن والاستقرار والقضاء على العناصر الإرهابية.

وبدأت العملية من سبعة محاور وبمشاركة طيران الجيش والجهد الهندسي والاستخباري، وأسفرت عن العثور على العديد من العبوات الناسفة والتي جرى تفكيكها وتفجيرها من قبل الجهد الهندسي، إضافة إلى تدمير مخبأين، الأول يحتوي على جلكانات C4، والثاني كان مفخخاً بالكامل جرى تدميره بمكانه.

وفي السياق ذاته، جرى تدمير ثلاثة صهاريج من قبل طيران الجيش، في حين تستمر العملية مستمرة لحين اكتمال جميع الأهداف.