نراقب عن كثب سلوك العدو وسيكون للمقاومة كلمة ضمن الغرفة المشتركة

قالت ألوية النـاصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية في فلسطين، اليوم الثلاثاء، انها تراقب عن كثب سلوك العدو اليوم بالقدس والمسجد الأقصى.

وكالة تبناك الإخبارية_ أكدت الالوية في تغريدة لها، أن المقاومة سيكون لها كلمة ضمن الغرفة المشتركة في الدفاع عن مقدساتنا مهما كلفنا من ثمن.

وتشهد الأراضي الفلسطينية اليوم الثلاثاء، يوماً ساخناً بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداده لتسيير ما يُسمى بـ "مسيرة الأعلام" في المسجد الأقصى المبارك رغم تحذيرات وتهديدات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من التصدي لهذه المسيرة كما حدث بتاريخ 9-5-2021 ضمن معركة "سيف القدس".

وكان المستوطنون قد أعلنوا في العاشر من أيار/مايو الماضي عن مسيرة للأعلام في البلدة القديمة بالقدس المحتلة ليكون رد المقدسيين واضحاً وتدك صواريخ المقاومة البلدات "الاسرائيلية" وتتوقف المسيرة ، وتعود مجدداً بعد يوم واحد على تولي نفتالي بينت رئاسة حكومة الاحتلال لتكون المسيرة المقررة عصر اليوم هي الاختبار الأول للحكومة التي قررت استمرارها في تحدٍّ واضح لكافة التهديدات والمطالبات لكبحها .