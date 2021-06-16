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الأراضي الفلسطينية على صفيح ساخن نصرةً للقدس .. يوم غضب شامل والمقاومة تستنفر

تشهد الأراضي الفلسطينية اليوم الثلاثاء، يوماً ساخناً بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداده لتسيير ما يُسمى بـ "مسيرة الأعلام" في المسجد الأقصى المبارك رغم تحذيرات وتهديدات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من التصدي لهذه المسيرة كما حدث بتاريخ 9-5-2021 ضمن معركة "سيف القدس".
رمز الخبر: ۵۲۹۳۸
تأريخ النشر: 15 June 2021

وأكدت وسائل إعلام اسرائيلية أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تتجهز لنصب الحواجز العسكرية والطيارة في مدينة القدس استعدادًا لتسيير المسيرة المتطرفة الاستفزازية.

وذكرت قناة كان العبرية، أن أكثر من 2000 شرطي ينتشرون اليوم في مدينة القدس المحتلة لتأمين مسيرة الأعلام.

وكان المستوطنون قد أعلنوا في العاشر من أيار/مايو الماضي عن مسيرة للأعلام في البلدة القديمة بالقدس المحتلة ليكون رد المقدسيين واضحاً وتدك صواريخ المقاومة البلدات "الاسرائيلية" وتتوقف المسيرة ، وتعود مجدداً بعد يوم واحد على تولي نفتالي بينت رئاسة حكومة الاحتلال لتكون المسيرة المقررة عصر اليوم هي الاختبار الأول للحكومة التي قررت استمرارها في تحدٍّ واضح لكافة التهديدات والمطالبات لكبحها .

وعلى الاثر، دعت القوى الوطنية والاسلامية بغزة، الجماهير الفلسطينية للمشاركة ووسائل الاعلام لتغطية الفعاليات الكبرى التي ستنطلق في جميع محافظات قطاع غزة تحت عنوان "ستبقى القدس العاصمة الأبدية لدوله فلسطين"، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت القوى الوطنية، أن تلك الفعاليات تأتي بالتزامن مع "مسيرة الأعلام" التي يقيمها المستوطنين الصهاينة عصر اليوم الثلاثاء في مدينة القدس المحتلة.

وأرفقت القوى في دعوتها امكان انطلاق الفعاليات في محافظات القطاع الخمس، وفق الجدول الآتي:

1- محافظة غزة: مسيرة مركزية تنطلق من امام برج الجوهرة الساعة 6:00 مساء.

2-محافظة رفح: مسيرة جماهيرية تنطلق من امام مسجد العودة الساعة 6:00 مساء.

3-محافظة الوسطي: عدد من المسيرات الساعة 6:00 مساء على جميع مفترقات المحافظة الوسطى المتعارف عليها: النصيرات ( دوار النصيرات السوق)، دير البلح (مفترق النخيل المعسكر)، البريج ( دوار أبو رصاص)، المغازي ( دوار السوق)، الزوايدة ( بجوار البلدية)، المغراقة (مفرق الشهداء نتساريم)

4-محافظة خانيونس: حشد جماهيري كبير امام القلعة وسط خانيونس الساعة 6:00 مساء .

5-محافظة الشمال: مسيرة جماهيرية تنطلق من امام مركز شرطة مخيم جباليا الساعة 6:00 مساء .

واكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن القدس كانت ومازالت وستبقى عربية إسلامية وهي محور الصراع العربي الصهيوني ولن نسمح بتهويدها أو استمرار العدوان عليها, وعلى الاحتلال تحمل تداعيات تنفيذ مسيرة الأعلام واستمرار العدوان على القدس وأحيائها والأقصى وساحاته.

وقالت الفصائل في بيان لها، إن "المقاومة فرضت معادلة ثابتة في معركة سيف القدس مفادها أن الاعتداء على الأقصى والقدس وأحيائها لن يمر مرور الكرام وأنها جاهزة لتقول كلمتها بالأفعال وليس بالأقوال".

وبينت أن خيار المقاومة هو الخيار الأمثل والاستراتيجي للتعامل مع العقلية الصهيونية القائمة على القتل والإجرام وسفك الدم الفلسطيني, مؤكدة بأن استمرار إعدام الاحتلال لأبناء شعبنا في الضفة والقدس ما هو إلا استمرار لمسلسل الإرهاب الصهيوني ضِد شعبنا يجب أن يُجابه بتصعيد كل أشكال الاشتباك مع الاحتلال في كافة ميادين وساحات الضفة والقدس, داعية السلطة إلى رفع يدها عن أبناء ومقاومة شعبنا لتأخذ دورها في مواجهة الاحتلال ورفع كلفته.

كما دعت الفصائل أبناء شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل لشد الرحال للرباط في المسجد الأقصى للتصدي لاقتحامات الاحتلال وتدنيسه لساحاته ومحاولاته فرض أمر واقع على شعبنا ولمجابهة مسيرة الأعلام وأبناء شعبنا في الضفة وغزة والخارج للمشاركة الحاشدة والفاعلة في مسيرات الغضب غدا للتعبير عن رفضنا لهذا الاستفزاز والعدوان المتواصل على القدس والأقصى.

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