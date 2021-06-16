الجيش التركي يشرع بعملية برية داخل إقليم كوردستان للوصول إلى "موقع محصن"

أفاد شهود عيان في دهوك، يوم الاثنين، بشن الجيش التركي عملية برية بهدف الوصول إلى "موقع محصن" لعناصر حزب العمال الكوردستاني في المحافظة.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "قوات برية تركية باشرت بتمشيط مرتفعات مطلة على قرية كيسته التابعة لناحية كاني ماسي بقضاء العمادية شمالي دهوك، على مسافة قريبة جدا من نفق محصن لحزب العمال الكوردستاني".

وأشاروا إلى أن القوات التركية وصلت إلى منطقة مواجهة للنفق الذي يسمى بنفق "هفسى كورى" بهدف تدميره.

يذكر ان الجيش التركي كان قد دمر نفقا لحزب العمال الكوردستاني الشهر الماضي ويسعى لتدمير النفق الاخر في قرية كيسته.

وكان الجيش التركي قد اقام نقاطاً عسكرية ثابتة في مرتفعات قرية كيسته بناحية كاني ماسى، منذ انطلاق عمليته العسكرية في الثالث والعشرين من شهر نيسان المنصرم.

المصدر:شفق نيوز