وضع حجر الاساس لأضخم مشروع سياحي في شمال شرق ايران

ويقع المشروع السياحي الجديد في ضريح السيد عباس من أحفاد الامام موسى بن جعفر الكاظم عليهم السلام بمدينة بجنورد مركز المحافظة باستثمار يبلغ 25 تريليون ريال برعاية مؤسسة الاوقاف والشؤون الخيرية بالمحافظة.

وضع حجر الاساس اليوم الاثنين لأضخم مشروع سياحي ديني وتجاري ورفاهي في محافظة خراسان شمالي بشمال شرق ايران.

ويقع المشروع السياحي الجديد في ضريح السيد عباس من أحفاد الامام موسى بن جعفر الكاظم عليهم السلام بمدينة بجنورد مركز المحافظة باستثمار يبلغ 25 تريليون ريال برعاية مؤسسة الاوقاف والشؤون الخيرية بالمحافظة.

وقال المدیر العام لمؤسسة الاوقاف و الشؤون الخیریة بمحافظة خراسان شمالي عظيم آسوده، في تصريحه اليوم الاثنين على هامش مراسم وضع حجر الاساس للمشروع الجديد، إن هذا المشروع يقام على ارض مساحتها 32 هكتارا.

واضاف: إن 26 الف متر مربع من المشروع سيخصص للنشاطات الدينية و 46 الف متر مربع سيخصص للنشاطات الثقافية والتعليمية والتي تضم حوزة علمية ومجمع "كلزار صالحين" الثقافي وصحن ذا استخدامات عديدة ومعرض و 107 الاف مترمربع فندق وجسر سياحي و 5000 مترمربع تخصص لمرآب السيارات و 84 الف متربع تخصص للنشاطات التجارية منها سوق ومال ومطعم وورشة للفنانين اضافة الى 2000 مترمربع تخصص لمستوصف صحي و 10 الاف مترمربع لبناء مجمع رياضي.