قارئ ايراني يتبوأ المركز الاول في المسابقات القرآنية في بنغلادش

يذكر انه بعد انتشار فيروس كورونا، تم تأجيل مسابقات القرآن الدولية في العالم الإسلامي، وأصبحت الجمهورية الإسلامية الايرانية أول دولة تقيم هذه المسابقات عبر الفضاء الافتراضي (الارتباط المرئي).

تبوأ القارئ الايراني علي رضا بيجني، المركز الاول في المسابقات القرآنية الدولية التي اقيمت في بنغلادش عبر الفضاء الافتراضي.



اقيمت هذه المسابقات من قبل المؤسسة الاسلامية في بنغلادش وشارك فيها قراء من مختلف الدول، وحصل القارئ الايراني علي رضا بيجني على أعلى الدرجات في المرحلة التمهيدية، وصعد الى المرحلة النهائية في منافسة مع ممثلي 15 دولة، حيث حاز ايضا على أكبر عدد من الدرجات ليفوز بالمركز الاول.

وكان القارئ علي رضا بيجني، من مدينة مشهد المقدسة (شمال شرق ايران)، قد تم اختياره كممثل لايران في المسابقات القرآنية الدولي في ماليزيا بعد حصوله على المرتبة الاولى في المسابقة الوطنية للقرآن الكريم، وبعد تأجيل لمدة عامين وعدم إجراء مسابقة القرآن الكريم في ماليزيا، شارك في مسابقة بنغلادش.

يذكر انه بعد انتشار فيروس كورونا، تم تأجيل مسابقات القرآن الدولية في العالم الإسلامي، وأصبحت الجمهورية الإسلامية الايرانية أول دولة تقيم هذه المسابقات عبر الفضاء الافتراضي (الارتباط المرئي).

وبعد إيران، أقام العراق أيضًا المسابقات الدولية القرآنية عبر الفضاء الافتراضي، وفاز فيها القارئ الايراني حسين شالجي، كما أجرى المركز الإسلامي في هولندا مسابقات قرآنية عبر الفضاء الافتراضي، هذا العام، وفاز بالمركز الاول القارئ سيد جاسم موسوي من محافظة خوزستان (جنوب غرب ايران).