طهران: نرحب بالحوار مع الجيران والسعودية ليست مستثناة

واكد خطيب زادة بان تشكيل حكومة وطنية شاملة مع الدستور، يمكنه ان يمثل مستقبل افغانستان لضمان حقوق الشعب والاقليات في هذا البلد.

اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترحب بالحوار دوما مع الجيران وان السعودية ليست مستثناة من هذا الامر.

وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين: لقد رحبنا دوما بالحوار مع الجيران والسعودية ليست مستثناة من هذا الامر.

واضاف: انه خلال الاعوام الماضية حتى الاعوام التي لم تكن السعودية تبدي الرغبة فيها بالحوار كنا نكرر دوما بان الحوار هو الطريق الافضل لحل وتسوية القضايا.

وقال: بطبيعة الحال ينبغي علينا الانتظار هل ان هذه المفاوضات ستفضي الى نتيجة عملية ام لا، الا اننا نمضي بها الى الامام في مستوى ملحوظ حول القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

*زيارة كبير مساعدي الخارجية الايراني الى عمان

واعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية بان كبير مساعدي الخارجية الايرانية في الشؤون السياسية علي اصغر خاجي سيقوم اليوم الاثنين بزيارة الى سلطنة عمان.

*تطورات افغانستان

وفي الرد على سؤال حول التطورات في افغانستان قال: نحن نتابع تطورات افغانستان بدقة وهي تطورات رئيسية، وللاسف ان موجة جديدة من العنف والارهاب في افغانستان قد تصاعدت خلال الفترة الاخيرة.

واضاف: اننا نقف الى جانب افغانستان ونستنكر هذه الاعمال ونعتقد بان الحوار الحقيقي بين الافغان هو السبيل الوحيد امام هذا البلد للوصول الى السلام والاستقرار الدائم.

وتابع المتحدث باسم الخارجية: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قامت بكل اجراءاتها لتسهيل الحوارات مع جميع الاطراف الافغانية، بدءا من طالبان حتى الحكومة والفئات المختلفة، وبطبيعة الحال نرى بان اي حكومة حصرية لا يمكنها ان تكون مستقبل افغانستان.

واكد خطيب زادة بان تشكيل حكومة وطنية شاملة مع الدستور، يمكنه ان يمثل مستقبل افغانستان لضمان حقوق الشعب والاقليات في هذا البلد.