الخارجیة الايرانية: لا عائق امام تطوير العلاقات مع العراق

سيتم ان شاء الله تعالى خلال زيارة وزير الثقافة العراقي الى ايران توقيع اتفاقية في مجال التعاون الثقافي والاعلامي.

اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة عدم وجود اي عائق امام تطوير العلاقات مع العراق.

وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين في الرد على سؤال حول العلاقات الايرانية العراقية: اننا لا نرى اي عائق امام تطوير العلاقات مع العراق.

واضاف: اننا ومع عدم وجود عقبات يجب ان نقوم بعملية تشجيع مؤسساتية لرفع هذه العلاقات الى المستوى المقبول. سيتم ان شاء الله تعالى خلال زيارة وزير الثقافة العراقي الى ايران توقيع اتفاقية في مجال التعاون الثقافي والاعلامي.

*الحكومة العراقية قادرة على التصدي للتهديدات

وفي الرد على سؤال حول تواجد الجيش التركي في شمال العراق قال: اننا نعتقد بان الحكومة المركزية في العراق لها القدرة والامكانية الكاملة للتصدي للتهديدات التي تستهدف الدول الجارة له (انطلاقا من الاراضي العراقية). بطبيعة الحال ينبغي اجراء المزيد من التنسيقات وان يتم تفهم هواجس الحكومة التركية في هذا الصدد من قبل الحكومة العراقية ليتم ان شاء الله حل وتسوية القضية في مسيرة مشتركة بين بغداد وانقرة.

واضاف: نحن نجري مفاوضات مسهبة مع انقرة وبغداد حيث ينبغي الاخذ بالنظر هواجس تركيا واعتبارات بغداد في اطار حزمة واحدة.

*تاشيرات الدخول

وحول الغاء تاشيرات الدخول بين ايران والعراق قال خطيب زادة: ان قرار الحكومة يتضمن الغاء التاشيرات حتى 45 يوما وبصورة مشروطة اي ان يتم العمل بالمقابل من قبل الحكومة العراقية. الاصدقاء العراقيون يرغبون بهذا الامر الا انه بحاجة الى مصادقة البرلمان.

*زيارة قاآني

وبشان زيارة قائد قوة "القدس" التابعة للحرس الثوري العميد اسماعيل قاآني الى العراق قال: ان هذه الزيارة هي زيارة طبيعية كالتي تتم من قبل الحكومات في مختلف المستويات في الاصعدة الاقليمية والدولية.