ظريف معلقا على رحيل نتنياهو: غزة ترفع شارة النصر

وسيترأس القومي المتطرف نفتالي بينيت الحكومة الجديدة، التي تضم أحزابا من اليسار واليمين، لما يزيد قليلا عن عامين، قبل أن يتولى حليفه يائير لابيد السلطة.

علق وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بتغريدة على انتهاء حكم رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو الذي دام 12 عامًا، واصفا ذلك بسقوط الطاغية، وان غزة ترفع شارة النصر.

وقال ظريف في تغريدة على حسابه الشخصي اليوم باللغة العربية دون ذكر أسم نتنياهو: بعد فترة طويلة من الحروب والاعتداءات ضد الفلسطينيين والتهديدات الموجهة للجمهورية الاسلامية ، هاهو الطاغية يسقط وها هي غزة ترفع شارة النصر وتواصل ايران مسيرة العزة.

لعل من يأتي بعده يتعلم ان البنيان الذي تأسس على الاعتداء والاحتلال لن يطول بقاؤه.

وكان برلمان كيان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) صوت بأغلبية 60 صوتا مقابل 59 لصالح الحكومة الجديدة أمس الأحد، منهيا بذلك فترة رئاسة بنيامين نتنياهو التي استمرت 12 عاما على التوالي كرئيس للوزراء.

وسيترأس القومي المتطرف نفتالي بينيت الحكومة الجديدة، التي تضم أحزابا من اليسار واليمين، لما يزيد قليلا عن عامين، قبل أن يتولى حليفه يائير لابيد السلطة.